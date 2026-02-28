ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SCF170/68
صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك
يمكنك المساعدة في تلبية احتياجات طفلك الأساسية على مدار الساعة بفضل لهّاية Classic من Philips Avent. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر الحلمة القابلة للانقباض والمساعِدة على تقويم الأسنان بمجموعة متنوعة من الألوان، وهي لا تعيق النمو الطبيعي لفم طفلك.
لراحة أساسية
للأطفال بين 0 و6 أشهر
ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من BPA
حزمة واحدة
انعمي براحة البال وأنت متأكدة من أن راحة طفلك في أيدٍ أمينة. تم صنع هذه اللّهاية في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة.*
بات من السهل الحفاظ على نظافة لهّايات طفلك: فما عليك سوى وضعها في جهاز التعقيم أو في المياه المغلية.
يدرك الأطفال ما يناسبهم! لقد سألنا الأمهات كيف يتفاعل أطفالهنّ مع حلمات Philips Avent وتبيّن أن 9 من أصل 10 أطفال يتقبّلون اللهّايات التي نقدمها.*
المراجعات
الشركة المصنّعة الأولى للعام 2014
يجب استبدال اللهّايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة
العلامة التجارية الأولى عالميًا للهّايات
تدعم مجموعتنا الأمهات والأطفال في مختلف مراحل النمو
تم اختبارها عبر الإنترنت مع 100 أم، المملكة المتحدة 2012