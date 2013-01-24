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صغيرة جدًا وخفيفة الوزن لطفلك
تساعد لهّاية Mini من Philips Avent على تهدئة الأطفال الصغار حتى عمر شهرَين. ويتلاءم الوقاء الصغير والخفيف الوزن الذي نقدّمه براحة تامة مع أسنان طفلك الحديث الولادة من دون ملامسة أنفه. بالإضافة إلى ذلك، لا تعيق الحلمة القابلة للانقباض والمساعِدة على تقويم الأسنان النمو الطبيعي لفم طفلك. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صغيرة جدًا وخفيفة الوزن لطفلك
تساعد لهّاية Mini من Philips Avent على تهدئة الأطفال الصغار حتى عمر شهرَين. ويتلاءم الوقاء الصغير والخفيف الوزن الذي نقدّمه براحة تامة مع أسنان طفلك الحديث الولادة من دون ملامسة أنفه. بالإضافة إلى ذلك، لا تعيق الحلمة القابلة للانقباض والمساعِدة على تقويم الأسنان النمو الطبيعي لفم طفلك. إكتشف كلّ المميزات
صغيرة جدًا وخفيفة الوزن لطفلك
تساعد لهّاية Mini من Philips Avent على تهدئة الأطفال الصغار حتى عمر شهرَين. ويتلاءم الوقاء الصغير والخفيف الوزن الذي نقدّمه براحة تامة مع أسنان طفلك الحديث الولادة من دون ملامسة أنفه. بالإضافة إلى ذلك، لا تعيق الحلمة القابلة للانقباض والمساعِدة على تقويم الأسنان النمو الطبيعي لفم طفلك. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صغيرة جدًا وخفيفة الوزن لطفلك
تساعد لهّاية Mini من Philips Avent على تهدئة الأطفال الصغار حتى عمر شهرَين. ويتلاءم الوقاء الصغير والخفيف الوزن الذي نقدّمه براحة تامة مع أسنان طفلك الحديث الولادة من دون ملامسة أنفه. بالإضافة إلى ذلك، لا تعيق الحلمة القابلة للانقباض والمساعِدة على تقويم الأسنان النمو الطبيعي لفم طفلك. إكتشف كلّ المميزات
إن وقاء لهّاية Mini صغير جدًا وخفيف الوزن للأطفال الصغار حتى عمر شهرَين.
تتميّز الحلمة المصنوعة من السيليكون والقابلة للانقباض التي نقدّمها بتصميم متناسق يحترم حلق طفلك وأسنانه ولثّته أثناء نموه.
انعمي براحة البال وأنت متأكدة من أن راحة طفلك في أيدٍ أمينة. تم صنع هذه اللّهاية في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة.*
يسمح لك مقبض الأمان بإزالة لهّاية طفلك في أي وقت. سيتمكّن طفلك حتى بيديه الصغيرتَين من الإمساك به!
في حال عدم استخدام اللهّاية، ما عليك سوى تركيب الغطاء قبل تخزينها لإبقاء الحلمة آمنة ونظيفة.
بات من السهل الحفاظ على نظافة لهّايات طفلك: فما عليك سوى وضعها في جهاز التعقيم أو في المياه المغلية.
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صحي
أمان