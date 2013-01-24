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قمع صلب
تم تصميم أقماع Philips Avent الصلبة بحيث تكون أكثر صلابةً ومتانةً للطفل ما بين السنة الأولى والثانية من العمر الذي يبدأ مرحلة التسنين. وقد تم تزويدها بصمام يسهّل الارتشاف ويتميز بسهولة التنظيف ومنع التسرب. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قمع صلب
تم تصميم أقماع Philips Avent الصلبة بحيث تكون أكثر صلابةً ومتانةً للطفل ما بين السنة الأولى والثانية من العمر الذي يبدأ مرحلة التسنين. وقد تم تزويدها بصمام يسهّل الارتشاف ويتميز بسهولة التنظيف ومنع التسرب. إكتشف كلّ المميزات
قمع صلب
تم تصميم أقماع Philips Avent الصلبة بحيث تكون أكثر صلابةً ومتانةً للطفل ما بين السنة الأولى والثانية من العمر الذي يبدأ مرحلة التسنين. وقد تم تزويدها بصمام يسهّل الارتشاف ويتميز بسهولة التنظيف ومنع التسرب. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قمع صلب
تم تصميم أقماع Philips Avent الصلبة بحيث تكون أكثر صلابةً ومتانةً للطفل ما بين السنة الأولى والثانية من العمر الذي يبدأ مرحلة التسنين. وقد تم تزويدها بصمام يسهّل الارتشاف ويتميز بسهولة التنظيف ومنع التسرب. إكتشف كلّ المميزات
إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.
أكثر صلابةً ومتانةً
يسهل الارتشاف منه، سهل التنظيف
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