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Philips Avent

عبوة حلمات للسفر

SCF139/02
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • لإبقاء حلمات الرضاعة Avent معقمةً لغاية 24 ساعة لإبقاء حلمات الرضاعة Avent معقمةً لغاية 24 ساعة لإبقاء حلمات الرضاعة Avent معقمةً لغاية 24 ساعة
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    Philips Avent عبوة حلمات للسفر

    SCF139/02
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    لإبقاء حلمات الرضاعة Avent معقمةً لغاية 24 ساعة

    تعدّ حزمة الحلمات للسفر SCF139/02 من Philips Avent مفيدة جدًا لإبقاء حلمات الرضاعة معقمةً إلى أن تحتاجينها لإطعام طفلك.

    Philips Avent عبوة حلمات للسفر

    لإبقاء حلمات الرضاعة Avent معقمةً لغاية 24 ساعة

    تعدّ حزمة الحلمات للسفر SCF139/02 من Philips Avent مفيدة جدًا لإبقاء حلمات الرضاعة معقمةً إلى أن تحتاجينها لإطعام طفلك.

    لإبقاء حلمات الرضاعة Avent معقمةً لغاية 24 ساعة

    تعدّ حزمة الحلمات للسفر SCF139/02 من Philips Avent مفيدة جدًا لإبقاء حلمات الرضاعة معقمةً إلى أن تحتاجينها لإطعام طفلك.

    Philips Avent عبوة حلمات للسفر

    لإبقاء حلمات الرضاعة Avent معقمةً لغاية 24 ساعة

    تعدّ حزمة الحلمات للسفر SCF139/02 من Philips Avent مفيدة جدًا لإبقاء حلمات الرضاعة معقمةً إلى أن تحتاجينها لإطعام طفلك.

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      حلمة مثالية للسفر

      مثالية للسفر

      يمكنك تجميع حزمة الحلمات للسفر من Philips Avent فورًا بعد إخراجها من جهاز التعقيم. وتبقى الحلمات معقّمة لفترة تصل إلى 24 ساعة، وتُعدّ مثالية أثناء التنقل.

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً

      • المحتويات

        غطاء مستدير
        2  قطعة
        صمام أمان دائري
        2  قطعة

      • المحتويات

        قاعدة منع التسرب
        2  قطعة

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