مصطلحات البحث
شكل أعرض
حاويات Tempo صلبة وعريضة ومصممة مسبقاً لجعل عمليتَي الملء والإطعام أسهل. تمتعي في كل عملية إطعام براحة الحاويات المعقّمة مسبقاً والقابلة للاستخدام مرةً واحدةً. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شكل أعرض
حاويات Tempo صلبة وعريضة ومصممة مسبقاً لجعل عمليتَي الملء والإطعام أسهل. تمتعي في كل عملية إطعام براحة الحاويات المعقّمة مسبقاً والقابلة للاستخدام مرةً واحدةً. إكتشف كلّ المميزات
شكل أعرض
حاويات Tempo صلبة وعريضة ومصممة مسبقاً لجعل عمليتَي الملء والإطعام أسهل. تمتعي في كل عملية إطعام براحة الحاويات المعقّمة مسبقاً والقابلة للاستخدام مرةً واحدةً. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شكل أعرض
حاويات Tempo صلبة وعريضة ومصممة مسبقاً لجعل عمليتَي الملء والإطعام أسهل. تمتعي في كل عملية إطعام براحة الحاويات المعقّمة مسبقاً والقابلة للاستخدام مرةً واحدةً. إكتشف كلّ المميزات
تسمح لك حاويات Tempo بالاستمتاع بالراحة بفضل الحاوية المعقّمة مسبقاً والقابلة للاستخدام مرةً واحدةً لكل وجبة.
حاويات Tempo صلبة وعريضة ومصممة مسبقاً لجعل عمليتَي الملء والإطعام أسهل. تمتعي في كل عملية إطعام براحة الحاويات المعقّمة مسبقاً والقابلة للاستخدام مرةً واحدةً.
تنطوي حاويات Tempo أثناء إطعام الطفل لتقليص كمية الهواء في بطن الطفل.
تتميز حاويات tempo القابلة للاستخدام مرة واحدة بالصلابة وبمقاومة للتسرب
بلد المنشأ
المواد
المحتويات