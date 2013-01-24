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Philips Avent

لهّايات شفافة

SCF120/01
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • ذات تصميم يساعد على تقويم الأسنان ذات تصميم يساعد على تقويم الأسنان ذات تصميم يساعد على تقويم الأسنان
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    Philips Avent لهّايات شفافة

    SCF120/01
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    ذات تصميم يساعد على تقويم الأسنان

    تتميّز حلمات Avent بتصميم متناسق وهي قابلة للانقباض وملائمة لأسنان الطفل، فتحترم النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. إن كل لهّايات Avent مصنوعة من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. الألوان عرضة للتغيير. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent لهّايات شفافة

    ذات تصميم يساعد على تقويم الأسنان

    تتميّز حلمات Avent بتصميم متناسق وهي قابلة للانقباض وملائمة لأسنان الطفل، فتحترم النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. إن كل لهّايات Avent مصنوعة من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. الألوان عرضة للتغيير. إكتشف كلّ المميزات

    ذات تصميم يساعد على تقويم الأسنان

    تتميّز حلمات Avent بتصميم متناسق وهي قابلة للانقباض وملائمة لأسنان الطفل، فتحترم النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. إن كل لهّايات Avent مصنوعة من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. الألوان عرضة للتغيير. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent لهّايات شفافة

    ذات تصميم يساعد على تقويم الأسنان

    تتميّز حلمات Avent بتصميم متناسق وهي قابلة للانقباض وملائمة لأسنان الطفل، فتحترم النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. إن كل لهّايات Avent مصنوعة من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. الألوان عرضة للتغيير. إكتشف كلّ المميزات

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      ذات تصميم يساعد على تقويم الأسنان

      تصميم مميز ومظهر نقي.

      • للأطفال بين 0 و3 أشهر
      مقبض أمان دائري

      مقبض أمان دائري

      لإزالة اللهّاية من Philips Avent بسهولة في أي وقت

      حلمة قابلة للانقباض والانبساط بشكل متناسق وملائم لأسنان وفم الطفل

      حلمة قابلة للانقباض والانبساط بشكل متناسق وملائم لأسنان وفم الطفل

      حلمات مسطحة متناسقة على شكل دمعة من Philips Avent كي تناسب النمو الطبيعي لفك الطفل وأسنانه ولثته حتى لو انقلبت الحلمة في فم الطفل فأصبحت معكوسة الوضع في الفم.

      حلمات من السيليكون سهلة الاستخدام

      حلمات من السيليكون سهلة الاستخدام

      تتميز الحلمة المصنوعة من السيليكون من Philips Avent بأنها خالية من الطعم والرائحة وبالتالي من المرجح أن يتقبّلها طفلك بسهولة. فالسيليكون مادة ناعمة وشفافة كما أنها سهلة التنظيف ولا تصبح لزجة. تتميز الحلمة بمتانتها وفترة استهلاكها الطويلة وبقدرتها على الحفاظ على شكلها ولونها مع مرور الوقت.

      غطاء واقٍ

      غطاء واقٍ

      لإبقاء الحلمات المعقّمة صحية

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        الأطفال بين 0 و6 أشهر
        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        لهّاية مصنوعة من السيليكون
        2  قطعة
        غطاء واقٍ
        2  قطعة

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