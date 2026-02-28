تهدئة حديثي الولادة منذ اليوم الأول

راحة البال منذ البداية. صُممت لهاية Philips Avent ultra start Nighttime لتناسب أفواه حديثي الولادة، ويمكن استخدامها بأمان حتى عمر 6 أشهر. وتتوهج في الظلام، ما يسهل العثور على الراحة والاطمئنان بعد إطفاء الأنوار. وهي مصنوعة الآن باستخدام مواد نباتية بنسبة 80%.*