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تم إيقافه

Philips Aventمجموعة هدايا بتصميم مميّز

SCD628/01

سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

تشكّل مجموعة الهدايا المناسبة للفتيات والتي تحمل رسومات فيل الهدية المثالية لتقديمها إلى الأمهات والأطفال الغاليين. وتشمل المجموعة العملية رضّاعة Natural واحدة وعضّاضتين ومشبك للعضّاضة.

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مجموعة تشمل رضّاعة وعضاضة ومشبك للعضاضة

سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

  • رضّاعة Natural

  • 9 أونصة/260 ملليلتر

  • حلمة تدفق بطيء

التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

تزيد البتلات الموجودة داخل الحلمة من طراوة هذه الأخيرة ومرونتها من دون أن تؤدي إلى انقباضها. سيستمتع طفلك برضاعة مريحة بشكل أكبر.

نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

يساهم التصميم المبتكر المزوّد بصمام مزدوج في تخفيف المغص والانزعاج من خلال إدخال الهواء في الرضّاعة وليس في بطن الطفل.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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