الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

جهاز رقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو

SCD609
  • كاميرات إضافية لعائلتك التي تكبر كاميرات إضافية لعائلتك التي تكبر كاميرات إضافية لعائلتك التي تكبر
    -{discount-value}

    جهاز رقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو

    SCD609

    كاميرات إضافية لعائلتك التي تكبر

    يمكنك الجهاز الرقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو من الحفاظ على تواصل خاص وآمن مع طفلك في كل الأوقات.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    جهاز رقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو

    كاميرات إضافية لعائلتك التي تكبر

    يمكنك الجهاز الرقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو من الحفاظ على تواصل خاص وآمن مع طفلك في كل الأوقات.

    كاميرات إضافية لعائلتك التي تكبر

    يمكنك الجهاز الرقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو من الحفاظ على تواصل خاص وآمن مع طفلك في كل الأوقات.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    جهاز رقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو

    كاميرات إضافية لعائلتك التي تكبر

    يمكنك الجهاز الرقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو من الحفاظ على تواصل خاص وآمن مع طفلك في كل الأوقات.

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل baby-monitors

      كاميرات إضافية لعائلتك التي تكبر

      إمكانية المراقبة في النهار والليل، من أي مكان في المنزل

      • وحدة خاصة بالطفل منفصلة لـ SCD610
      نطاق تشغيل يمتدّ حتى 150 متراً

      نطاق تشغيل يمتدّ حتى 150 متراً

      ابقي على اتصال مع طفلك في منزلك بفضل نطاق تشغيل يمتدّ حتى 150 متراً

      كاميرا قابلة للتثبيت على الحائط

      كاميرا قابلة للتثبيت على الحائط

      احصلي على رؤية ممتازة لطفلك. ثبتي الشاشة على الحائط باستخدام دعامة التثبيت السهلة التعليق

      تكبير/تصغير وتدوير

      تكبير/تصغير وتدوير

      إمكانية رؤية ما كل ما يفعله طفلك بفضل التكبير/التصغير والتدوير البصري المضاعف

      إمكانية رؤية طفلك نهاراً وليلاً

      إمكانية رؤية طفلك نهاراً وليلاً

      يمكنك رؤية طفلك نهاراً وليلاً. بكامل الألوان في النهار وبالأسود والأبيض في الليل عبر الأشعة تحت الحمراء

      إمكانية استخدام ما يصل إلى أربع كاميرات

      إمكانية استخدام ما يصل إلى أربع كاميرات

      تمت تغطية جميع القواعد. يمكنك وجود أكثر من كاميرا واحدة إلى أنّه بإمكانك رؤية طفلك من غرفة إلى أخرى

      تثبيت وعرض سهلان

      تثبيت وعرض سهلان

      توصيل الكاميرا الإضافية بـ SCD610 من خلال خطوات بسيطة في واجهة المستخدم

      إمكانية استخدامه مع SCD610

      إمكانية استخدامه مع SCD610

      تمرير تلقائي عبر كافة الكاميرات الإضافية لمراقبة الغرف المختلفة في المنزل أو الأطفال المختلفين

      المواصفات التقنية

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تحديد تلقائي للقنوات
        نعم
        المرحلة
        • الحمل
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً
        وحدة تزويد بالطاقة
        220-240  فولت

      • الراحة

        إشارة التشغيل
        نعم
        وحدة تزويد بالطاقة
        120 فولت (الولايات المتحدة)
        قابل للتركيب على الحائط
        نعم

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        نطاق التردد
        2.4 جيجاهرتز
        دليل البدء السريع
        نعم

      • الملحقات

        محول تيار متردد/مستمر
        نعم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند