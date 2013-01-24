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كاميرات إضافية لعائلتك التي تكبر
يمكنك الجهاز الرقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو من الحفاظ على تواصل خاص وآمن مع طفلك في كل الأوقات.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كاميرات إضافية لعائلتك التي تكبر
يمكنك الجهاز الرقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو من الحفاظ على تواصل خاص وآمن مع طفلك في كل الأوقات.
كاميرات إضافية لعائلتك التي تكبر
يمكنك الجهاز الرقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو من الحفاظ على تواصل خاص وآمن مع طفلك في كل الأوقات.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كاميرات إضافية لعائلتك التي تكبر
يمكنك الجهاز الرقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو من الحفاظ على تواصل خاص وآمن مع طفلك في كل الأوقات.
ابقي على اتصال مع طفلك في منزلك بفضل نطاق تشغيل يمتدّ حتى 150 متراً
احصلي على رؤية ممتازة لطفلك. ثبتي الشاشة على الحائط باستخدام دعامة التثبيت السهلة التعليق
إمكانية رؤية ما كل ما يفعله طفلك بفضل التكبير/التصغير والتدوير البصري المضاعف
يمكنك رؤية طفلك نهاراً وليلاً. بكامل الألوان في النهار وبالأسود والأبيض في الليل عبر الأشعة تحت الحمراء
تمت تغطية جميع القواعد. يمكنك وجود أكثر من كاميرا واحدة إلى أنّه بإمكانك رؤية طفلك من غرفة إلى أخرى
توصيل الكاميرا الإضافية بـ SCD610 من خلال خطوات بسيطة في واجهة المستخدم
تمرير تلقائي عبر كافة الكاميرات الإضافية لمراقبة الغرف المختلفة في المنزل أو الأطفال المختلفين
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الراحة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الملحقات