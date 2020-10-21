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أجهزة المراقبة وموازين الحرارة للأطفال
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Philips Avent Audio Monitors جهاز مراقبة الطفل بتقنية DECT
تم إيقافه
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SCD580/01
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