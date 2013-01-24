الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

Avent جهاز DECT لمراقبة الطفل

SCD535/60
Avent
  • ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى وتواصل خاص ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى وتواصل خاص ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى وتواصل خاص
    -{discount-value}

    Avent جهاز DECT لمراقبة الطفل

    SCD535/60

    ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى وتواصل خاص

    تمنحك أجهزة DECT لمراقبة الأطفال من AVENT الشعور بالاطمئنان لوجودك بجانب طفلك، حتى عندما لا تكونان في الغرفة نفسها. ومع وضع ECO الجديد، يمكنك أيضاً مراعاة البيئة بشكل أكبر من دون فقدان ذلك الاتصال الحيوي.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent جهاز DECT لمراقبة الطفل

    ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى وتواصل خاص

    تمنحك أجهزة DECT لمراقبة الأطفال من AVENT الشعور بالاطمئنان لوجودك بجانب طفلك، حتى عندما لا تكونان في الغرفة نفسها. ومع وضع ECO الجديد، يمكنك أيضاً مراعاة البيئة بشكل أكبر من دون فقدان ذلك الاتصال الحيوي.

    ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى وتواصل خاص

    تمنحك أجهزة DECT لمراقبة الأطفال من AVENT الشعور بالاطمئنان لوجودك بجانب طفلك، حتى عندما لا تكونان في الغرفة نفسها. ومع وضع ECO الجديد، يمكنك أيضاً مراعاة البيئة بشكل أكبر من دون فقدان ذلك الاتصال الحيوي.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent جهاز DECT لمراقبة الطفل

    ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى وتواصل خاص

    تمنحك أجهزة DECT لمراقبة الأطفال من AVENT الشعور بالاطمئنان لوجودك بجانب طفلك، حتى عندما لا تكونان في الغرفة نفسها. ومع وضع ECO الجديد، يمكنك أيضاً مراعاة البيئة بشكل أكبر من دون فقدان ذلك الاتصال الحيوي.

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل baby-monitors

      ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى وتواصل خاص

      مراقبة الصوت ودرجة الحرارة والرطوبة

      • يعلمك جهاز DECT لمراقبة الطفل

      المواصفات التقنية

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تحديد تلقائي للقنوات
        نعم
        فترة التشغيل مدوّنة على البطارية
        24  ساعة (ساعات)
        المرحلة
        • الحمل
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        وحدة تزويد بالطاقة
        220 - 240  فولت
        عدد القنوات
        120
        وقت الشحن
        3  ساعة (ساعات)

      • الراحة

        تحذير تلقائي عند التواجد خارج النطاق
        نعم
        إشارة التشغيل
        نعم
        نطاق حرارة التشغيل
        10 - 40  درجة مئوية
        إشارة انخفاض مستوى البطارية
        نعم
        وحدة تزويد بالطاقة
        120 فولت (الولايات المتحدة)
        إشارة شحن البطارية
        نعم
        التحكم في شدة الصوت
        نعم
        أضواء مستوى الصوت
        نعم

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        نطاق التردد
        تقنية DECT
        بطاريات
        نعم
        قاعدة شحن وحدة الوالدين
        نعم
        دليل البدء السريع
        نعم

      • الملحقات

        مشبك للتثبيت بالحزام وشريط عنق وحقيبة سفر
        نعم
        التحكم في التحسس
        نعم
        محول تيار متردد/مستمر
        نعم
        إرشادات الاستخدام/ دليل المستخدم
        نعم

      • بيانات لوجيستية

        أبعاد الصندوق F (عرض x ارتفاع x عمق)
        305 x‏ 135 x‏ 187  ملليمترًا
        نطاق درجة حرارة التخزين
        10 - 40  درجة مئوية
        تنبيه بواسطة الاهتزاز
        نعم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند