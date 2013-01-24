ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى وتواصل خاص

تمنحك أجهزة DECT لمراقبة الأطفال من AVENT الشعور بالاطمئنان لوجودك بجانب طفلك، حتى عندما لا تكونان في الغرفة نفسها. ومع وضع ECO الجديد، يمكنك أيضاً مراعاة البيئة بشكل أكبر من دون فقدان ذلك الاتصال الحيوي.