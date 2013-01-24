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ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى وتواصل خاص
تمنحك أجهزة DECT لمراقبة الأطفال من AVENT الشعور بالاطمئنان لوجودك بجانب طفلك، حتى عندما لا تكونان في الغرفة نفسها. ومع وضع ECO الجديد، يمكنك أيضاً مراعاة البيئة بشكل أكبر من دون فقدان ذلك الاتصال الحيوي.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى وتواصل خاص
تمنحك أجهزة DECT لمراقبة الأطفال من AVENT الشعور بالاطمئنان لوجودك بجانب طفلك، حتى عندما لا تكونان في الغرفة نفسها. ومع وضع ECO الجديد، يمكنك أيضاً مراعاة البيئة بشكل أكبر من دون فقدان ذلك الاتصال الحيوي.
ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى وتواصل خاص
تمنحك أجهزة DECT لمراقبة الأطفال من AVENT الشعور بالاطمئنان لوجودك بجانب طفلك، حتى عندما لا تكونان في الغرفة نفسها. ومع وضع ECO الجديد، يمكنك أيضاً مراعاة البيئة بشكل أكبر من دون فقدان ذلك الاتصال الحيوي.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى وتواصل خاص
تمنحك أجهزة DECT لمراقبة الأطفال من AVENT الشعور بالاطمئنان لوجودك بجانب طفلك، حتى عندما لا تكونان في الغرفة نفسها. ومع وضع ECO الجديد، يمكنك أيضاً مراعاة البيئة بشكل أكبر من دون فقدان ذلك الاتصال الحيوي.
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الراحة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الملحقات
بيانات لوجيستية