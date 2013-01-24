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طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح
استمتعي براحة بال تامة مع المجموعة الجديدة من أجهزة DECT لمراقبة الطفل من Philips Avent. يمكنك الاسترخاء والاطمئنان إلى أن طفلك سيكون سعيدًا حتى في حال عدم تواجدك معه في الغرفة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح
استمتعي براحة بال تامة مع المجموعة الجديدة من أجهزة DECT لمراقبة الطفل من Philips Avent. يمكنك الاسترخاء والاطمئنان إلى أن طفلك سيكون سعيدًا حتى في حال عدم تواجدك معه في الغرفة.
طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح
استمتعي براحة بال تامة مع المجموعة الجديدة من أجهزة DECT لمراقبة الطفل من Philips Avent. يمكنك الاسترخاء والاطمئنان إلى أن طفلك سيكون سعيدًا حتى في حال عدم تواجدك معه في الغرفة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح
استمتعي براحة بال تامة مع المجموعة الجديدة من أجهزة DECT لمراقبة الطفل من Philips Avent. يمكنك الاسترخاء والاطمئنان إلى أن طفلك سيكون سعيدًا حتى في حال عدم تواجدك معه في الغرفة.
إنارة دافئة تهدّئ طفلك إذا استيقظ في الليل
تضيء المصابيح للإشارة إلى مستوى الضجيج في غرفة طفلك، حتى عندما يكون مستوى الصوت مكتوماً
كل ما يحتاج إليه طفلك أحياناً هو الاستماع إلى صوتك الرقيق ليهدأ. بضغطة واحدة يمكنك التواصل مع طفلك أينما كنت في المنزل أو حوله
تضمن تقنية DECT عدم التداخل من أي جهاز إرسال آخر مثل أجهزة مراقبة الطفل الأخرى والهواتف اللاسلكية والهواتف الخلوية. ويوفر تشفير البيانات اتصالاً خاصاً وآمناً بحيث تتأكدين من أنك الوحيدة القادرة على سماع صوت طفلك
اسمعي أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة تصدر عن طفلك بوضوح تام. توفر تقنية DECT صوتاً عالي الجودة وشديد الوضوح بحيث تتمكنين من سماع طفلك في أي وقت
تتيح وحدة الأهل الصغيرة والقابلة لإعادة الشحن التجوال بحرية تامة وبدون أي أسلاك لغاية 24 ساعة قبل إعادة شحنها
ستعلمك وحدة الأهل الخاصة بجهاز مراقبة الطفل من Philips Avent بانخفاض مستوى الطاقة أو بتواجدك خارج النطاق
يمكّنك من ضبط الصوت ومستوياته بحيث تتمكنين من سماع أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة
يمكنك التنقل بحرية في المنزل وحوله بفضل نطاق تشغيل يمتدّ حتى 300 م
يتيح استخدام المشبك للتثبيت بالحزام التنقل المحسّن في المنزل وحوله
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الراحة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الراحة
بيانات لوجيستية