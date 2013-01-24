الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

Avent جهاز DECT لمراقبة الطفل

SCD510/60
Avent
  • طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح
    -{discount-value}

    Avent جهاز DECT لمراقبة الطفل

    SCD510/60

    طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح

    استمتعي براحة بال تامة مع المجموعة الجديدة من أجهزة DECT لمراقبة الطفل من Philips Avent. يمكنك الاسترخاء والاطمئنان إلى أن طفلك سيكون سعيدًا حتى في حال عدم تواجدك معه في الغرفة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent جهاز DECT لمراقبة الطفل

    طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح

    استمتعي براحة بال تامة مع المجموعة الجديدة من أجهزة DECT لمراقبة الطفل من Philips Avent. يمكنك الاسترخاء والاطمئنان إلى أن طفلك سيكون سعيدًا حتى في حال عدم تواجدك معه في الغرفة.

    طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح

    استمتعي براحة بال تامة مع المجموعة الجديدة من أجهزة DECT لمراقبة الطفل من Philips Avent. يمكنك الاسترخاء والاطمئنان إلى أن طفلك سيكون سعيدًا حتى في حال عدم تواجدك معه في الغرفة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent جهاز DECT لمراقبة الطفل

    طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح

    استمتعي براحة بال تامة مع المجموعة الجديدة من أجهزة DECT لمراقبة الطفل من Philips Avent. يمكنك الاسترخاء والاطمئنان إلى أن طفلك سيكون سعيدًا حتى في حال عدم تواجدك معه في الغرفة.

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل baby-monitors

      طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح

      لا تداخل مع تقنية DECT

      • جهاز DECT لمراقبة الطفل
      إنارة دافئة تهدّئ طفلك إذا استيقظ في الليل

      إنارة دافئة تهدّئ طفلك إذا استيقظ في الليل

      إنارة دافئة تهدّئ طفلك إذا استيقظ في الليل

      مصابيح LED للإشارة إلى مستوى الضجيج

      مصابيح LED للإشارة إلى مستوى الضجيج

      تضيء المصابيح للإشارة إلى مستوى الضجيج في غرفة طفلك، حتى عندما يكون مستوى الصوت مكتوماً

      ابقي على تواصل مع طفلك مع إمكانية التحدّث إليه

      ابقي على تواصل مع طفلك مع إمكانية التحدّث إليه

      كل ما يحتاج إليه طفلك أحياناً هو الاستماع إلى صوتك الرقيق ليهدأ. بضغطة واحدة يمكنك التواصل مع طفلك أينما كنت في المنزل أو حوله

      تضمن تقنية DECT عدم التداخل

      تضمن تقنية DECT عدم التداخل

      تضمن تقنية DECT عدم التداخل من أي جهاز إرسال آخر مثل أجهزة مراقبة الطفل الأخرى والهواتف اللاسلكية والهواتف الخلوية. ويوفر تشفير البيانات اتصالاً خاصاً وآمناً بحيث تتأكدين من أنك الوحيدة القادرة على سماع صوت طفلك

      طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح

      طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح

      اسمعي أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة تصدر عن طفلك بوضوح تام. توفر تقنية DECT صوتاً عالي الجودة وشديد الوضوح بحيث تتمكنين من سماع طفلك في أي وقت

      وقت تشغيل يصل لغاية 24 ساعة قبل إعادة الشحن

      وقت تشغيل يصل لغاية 24 ساعة قبل إعادة الشحن

      تتيح وحدة الأهل الصغيرة والقابلة لإعادة الشحن التجوال بحرية تامة وبدون أي أسلاك لغاية 24 ساعة قبل إعادة شحنها

      كوني على يقين أنك على اتصال دائم بطفلك

      كوني على يقين أنك على اتصال دائم بطفلك

      ستعلمك وحدة الأهل الخاصة بجهاز مراقبة الطفل من Philips Avent بانخفاض مستوى الطاقة أو بتواجدك خارج النطاق

      اختيار مستوى الصوت الأفضل للبيئة المحيطة

      اختيار مستوى الصوت الأفضل للبيئة المحيطة

      يمكّنك من ضبط الصوت ومستوياته بحيث تتمكنين من سماع أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة

      نطاق واسع جداً لتنقل حرّ

      نطاق واسع جداً لتنقل حرّ

      يمكنك التنقل بحرية في المنزل وحوله بفضل نطاق تشغيل يمتدّ حتى 300 م

      مشبك للتثبيت بالحزام لمراقبة الطفل لاسلكياً وبراحة تامة

      مشبك للتثبيت بالحزام لمراقبة الطفل لاسلكياً وبراحة تامة

      يتيح استخدام المشبك للتثبيت بالحزام التنقل المحسّن في المنزل وحوله

      المواصفات التقنية

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تحديد تلقائي للقنوات
        نعم
        فترة التشغيل مدوّنة على البطارية
        24  ساعة (ساعات)
        المرحلة
        • الحمل
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        وحدة تزويد بالطاقة
        220 - 240  فولت
        عدد القنوات
        120
        وقت الشحن
        8,0  ساعة (ساعات)

      • الراحة

        تحذير تلقائي عند التواجد خارج النطاق
        نعم
        إشارة انخفاض مستوى البطارية
        نعم
        نطاق حرارة التشغيل
        10 - 40  درجة مئوية
        وحدة تزويد بالطاقة
        120 فولت (الولايات المتحدة)
        التحكم في شدة الصوت
        نعم
        أضواء مستوى الصوت
        نعم

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        نطاق التردد
        تقنية DECT
        مشبك للتثبيت بالحزام
        نعم
        بطاريات
        نعم
        دليل البدء السريع
        نعم

      • الراحة

        التحكم في التحسس
        نعم
        محول تيار متردد/مستمر
        نعم
        إرشادات الاستخدام/ دليل المستخدم
        نعم

      • بيانات لوجيستية

        أبعاد الصندوق F (عرض x ارتفاع x عمق)
        220 x‏ 156 x‏ 94  ملليمترًا
        نطاق درجة حرارة التخزين
        10 - 40  درجة مئوية

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند