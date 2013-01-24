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Avent

المستلزمات الضرورية للعناية بالطفل

SCD231/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • أربعة منتجات أساسية ملائمة للسفر أربعة منتجات أساسية ملائمة للسفر أربعة منتجات أساسية ملائمة للسفر
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    Avent المستلزمات الضرورية للعناية بالطفل

    SCD231/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    أربعة منتجات أساسية ملائمة للسفر

    إذا كنت ترغبين في تقديم هدية رائعة لأحد الأطفال، فثقي بأن مجموعة العناصر الملائمة والجاهزة للتقديم من Avent ستشكّل الهدية المثالية. إكتشف كلّ المميزات

    Avent المستلزمات الضرورية للعناية بالطفل

    أربعة منتجات أساسية ملائمة للسفر

    إذا كنت ترغبين في تقديم هدية رائعة لأحد الأطفال، فثقي بأن مجموعة العناصر الملائمة والجاهزة للتقديم من Avent ستشكّل الهدية المثالية. إكتشف كلّ المميزات

    أربعة منتجات أساسية ملائمة للسفر

    إذا كنت ترغبين في تقديم هدية رائعة لأحد الأطفال، فثقي بأن مجموعة العناصر الملائمة والجاهزة للتقديم من Avent ستشكّل الهدية المثالية. إكتشف كلّ المميزات

    Avent المستلزمات الضرورية للعناية بالطفل

    أربعة منتجات أساسية ملائمة للسفر

    إذا كنت ترغبين في تقديم هدية رائعة لأحد الأطفال، فثقي بأن مجموعة العناصر الملائمة والجاهزة للتقديم من Avent ستشكّل الهدية المثالية. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل skincare

      أربعة منتجات أساسية ملائمة للسفر

      في حقيبة شبكية بيضاء ذات شكل جميل

      • حزمة هدايا للسفر

      يحمي من الحساسية

      يحمي الأم والطفل من الحساسية

      لطيف كفايةً للبشرة الحساسة جداً

      غسول لطيف للجسم والشعر من أعلى الرأس حتى أخمص القدمَين.

      أربعة منتجات أساسية للطفل

      تتضمن المجموعة غسول الجسم والشعر مع تركيبة ضد الدموع وكريم سحري مطري وسائل مرطّب ومنظّف لطيف.

      حجم عملي للسفر

      تتّسع بسهولة في حقيبة السفر.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم
        المرحلة
        الأطفال بين 0 و6 أشهر
        اللون
        قد يختلف تصميم المنتج باختلاف البلدان.

      • المحتويات

        غسول الجسم والشعر للأطفال
        أنبوب واحد سعة 100 مل
        كريم سحري للأطفال
        أنبوب واحد سعة 50 مل
        سائل مرطّب للأطفال
        أنبوب واحد سعة 100 مل
        سائل مرطّب
        أنبوب واحد سعة 50 مل

      • الراحة

        راحة في السفر
        صغيرة الحجم

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