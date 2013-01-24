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أربعة منتجات أساسية ملائمة للسفر
إذا كنت ترغبين في تقديم هدية رائعة لأحد الأطفال، فثقي بأن مجموعة العناصر الملائمة والجاهزة للتقديم من Avent ستشكّل الهدية المثالية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أربعة منتجات أساسية ملائمة للسفر
إذا كنت ترغبين في تقديم هدية رائعة لأحد الأطفال، فثقي بأن مجموعة العناصر الملائمة والجاهزة للتقديم من Avent ستشكّل الهدية المثالية. إكتشف كلّ المميزات
أربعة منتجات أساسية ملائمة للسفر
إذا كنت ترغبين في تقديم هدية رائعة لأحد الأطفال، فثقي بأن مجموعة العناصر الملائمة والجاهزة للتقديم من Avent ستشكّل الهدية المثالية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أربعة منتجات أساسية ملائمة للسفر
إذا كنت ترغبين في تقديم هدية رائعة لأحد الأطفال، فثقي بأن مجموعة العناصر الملائمة والجاهزة للتقديم من Avent ستشكّل الهدية المثالية. إكتشف كلّ المميزات
يحمي الأم والطفل من الحساسية
غسول لطيف للجسم والشعر من أعلى الرأس حتى أخمص القدمَين.
تتضمن المجموعة غسول الجسم والشعر مع تركيبة ضد الدموع وكريم سحري مطري وسائل مرطّب ومنظّف لطيف.
تتّسع بسهولة في حقيبة السفر.
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