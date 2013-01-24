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Philips Avent

حقيبة سفر TravelBag من Avent

SCD149/80
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • حقيبة مميزة وأنيقة مخصصة لعطلة نهاية الأسبوع حقيبة مميزة وأنيقة مخصصة لعطلة نهاية الأسبوع حقيبة مميزة وأنيقة مخصصة لعطلة نهاية الأسبوع
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    Philips Avent حقيبة سفر TravelBag من Avent

    SCD149/80
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    حقيبة مميزة وأنيقة مخصصة لعطلة نهاية الأسبوع

    تُستخدم لعطلات نهاية الأسبوع أو لقضاء ليلة عند الجدّين أو لحمل الأغراض أثناء السفر بالطائرة. إنها حقيبة واسعة متكاملة بكل ما تحتاجين إليه. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent حقيبة سفر TravelBag من Avent

    حقيبة مميزة وأنيقة مخصصة لعطلة نهاية الأسبوع

    تُستخدم لعطلات نهاية الأسبوع أو لقضاء ليلة عند الجدّين أو لحمل الأغراض أثناء السفر بالطائرة. إنها حقيبة واسعة متكاملة بكل ما تحتاجين إليه. إكتشف كلّ المميزات

    حقيبة مميزة وأنيقة مخصصة لعطلة نهاية الأسبوع

    تُستخدم لعطلات نهاية الأسبوع أو لقضاء ليلة عند الجدّين أو لحمل الأغراض أثناء السفر بالطائرة. إنها حقيبة واسعة متكاملة بكل ما تحتاجين إليه. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent حقيبة سفر TravelBag من Avent

    حقيبة مميزة وأنيقة مخصصة لعطلة نهاية الأسبوع

    تُستخدم لعطلات نهاية الأسبوع أو لقضاء ليلة عند الجدّين أو لحمل الأغراض أثناء السفر بالطائرة. إنها حقيبة واسعة متكاملة بكل ما تحتاجين إليه. إكتشف كلّ المميزات

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      حقيبة مميزة وأنيقة مخصصة لعطلة نهاية الأسبوع

      مثالية لرحلات أطول

      • لون البيج
      ألياف دقيقة خفيفة الوزن ويمكن تنظيفها بواسطة المسح

      ألياف دقيقة خفيفة الوزن ويمكن تنظيفها بواسطة المسح

      ألياف دقيقة خفيفة الوزن وسهلة التنظيف.

      حاملة رضّاعات معزولة

      حاملة رضّاعات معزولة

      حاملة رضّاعات عازلة للحرارة للحفاظ على سخونة رضّاعتين من Avent تحتويان على مياه ساخنة ومغلية مسبقًا أو للحفاظ على برودة الحليب الصناعي المحضّر مسبقًا/حليب الأم لساعات متعددة

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        متوفرة بألوان مختلفة
        المرحلة
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        الصين
        نعم

      • المحتويات

        قطعة قماش لتغيير حفاض الطفل
        1  قطعة
        حقيبة سفر
        1  قطعة
        حاملة رضّاعات معزولة
        1  قطعة
        كيس غسيل للأطفال
        1  قطعة
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