لبشرة نضرة وناعمة ومشدودة أكثر في غضون 4-6 أسابيع

أشارت 93% من النساء اللواتي تم اختبار الجهاز على بشرتهنّ إلى الشعور ببشرة أنعم على الفور، في حين وافقت 84% منهنّ على أن بشرتهنّ تبدو أكثر نضارة، بينما لاحظت 84% منهنّ أن بشرتهنّ تبدو صحية أكثر*.