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VisaPure

فرشاة تنظيف للبشرة العادية

SC5990/10
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • رأس فرشاة للبشرة العادية رأس فرشاة للبشرة العادية رأس فرشاة للبشرة العادية
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    VisaPure فرشاة تنظيف للبشرة العادية

    SC5990/10
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    رأس فرشاة للبشرة العادية

    يُعدّ رأس الفرشاة للبشرة العادية مثاليًا لأنواع البشرة العادية والدهنية والمختلطة. تتألف الفرشاة من 17000 شعيرة ناعمة مزوّدة بتقنية شعيرات فريدة لإزالة الشوائب وخلايا البشرة الميتة أكثر بـ 10 مرات من استخدام اليدين، كما أنها لطيفة على البشرة في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    VisaPure فرشاة تنظيف للبشرة العادية

    رأس فرشاة للبشرة العادية

    يُعدّ رأس الفرشاة للبشرة العادية مثاليًا لأنواع البشرة العادية والدهنية والمختلطة. تتألف الفرشاة من 17000 شعيرة ناعمة مزوّدة بتقنية شعيرات فريدة لإزالة الشوائب وخلايا البشرة الميتة أكثر بـ 10 مرات من استخدام اليدين، كما أنها لطيفة على البشرة في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    رأس فرشاة للبشرة العادية

    يُعدّ رأس الفرشاة للبشرة العادية مثاليًا لأنواع البشرة العادية والدهنية والمختلطة. تتألف الفرشاة من 17000 شعيرة ناعمة مزوّدة بتقنية شعيرات فريدة لإزالة الشوائب وخلايا البشرة الميتة أكثر بـ 10 مرات من استخدام اليدين، كما أنها لطيفة على البشرة في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    VisaPure فرشاة تنظيف للبشرة العادية

    رأس فرشاة للبشرة العادية

    يُعدّ رأس الفرشاة للبشرة العادية مثاليًا لأنواع البشرة العادية والدهنية والمختلطة. تتألف الفرشاة من 17000 شعيرة ناعمة مزوّدة بتقنية شعيرات فريدة لإزالة الشوائب وخلايا البشرة الميتة أكثر بـ 10 مرات من استخدام اليدين، كما أنها لطيفة على البشرة في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

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      رأس فرشاة للبشرة العادية

      لبشرة نظيفة وناعمة

      • للبشرة العادية حتى الدهنية
      • للاستخدام اليومي
      • الاستبدال كل 3 أشهر
      • سهولة الاستبدال
      يزيد من نسبة امتصاص منتجات العناية بالبشرة المفضلة لديك

      يزيد من نسبة امتصاص منتجات العناية بالبشرة المفضلة لديك

      باستخدام VisaPure، يمكنك إزالة المزيد من بقايا مستحضرات التجميل وخلايا البشرة الميتة والباهتة عند التنظيف. فبفضل تأثير التنظيف العميق، تمتص البشرة منتجات العناية بالبشرة المفضلة لديك، مثل الكريمات والسيروم والخلاصات، بشكل أفضل.

      مصمم بطريقة مثالية لتوفير نظافة فائقة

      مصمم بطريقة مثالية لتوفير نظافة فائقة

      تتميّز كل رؤوس فرشاة VisaPure التي نقدّمها بشعيرات مصنوعة من النايلون الدقيق، وهي مادة تم اختيارها بشكل خاص. يساعد ذلك في ضمان سهولة تنظيف رؤوس الفرشاة إلى حد كبير والحفاظ عليها بحالة جيدة.

      فرشاة للبشرة العادية و الدهنية و ما بينهما

      تنظيف فعال أكثر بـ 10 مرات مقارنة مع التنظيف باستخدام اليدَين. تقوم عملية التنظيف بإزالة بقايا مستحضرات التجميل وخلايا الجلد الميتة والأوساخ التي قد تغلق المسام وتسبب ظهور الرؤوس السوداء. فضلاً عن ذلك، تزيد نسبة امتصاص العلاجات ذات الاستخدام الخارجي مثل الكريمات والسيروم.

      تركيبة فريدة من نوعها لشعيرات فرشاة تنظيف الوجه

      تتمتّع كل فراشي VisaPure بتقنية شعيرات 5 في 1 فريدة. تم صقل كل شعيرة مرتين بحيث تضمن الأطراف الناعمة كالحرير انزلاقًا سلسًا. صمّمت شعيرات VisaPure لتكون طويلة جدًا من أجل توفير راحة مطلقة للبشرة. لضمان الفعالية، تم تصميم شعيرات VisaPure لتكون حوالي 3 مرات أصغر من مسام بشرتك، وتصل الفرشاة الكثيفة إلى عدد أكبر من المسام في جلسة علاج واحدة لمنح إحساس ناعم وفخم أثناء تنظيف الوجه. يتم انتقاء مواد الشعيرات خصيصًا لتكون مقاومة للماء.

      رأس فرشاة قابل للتثبيت بكبسة زر؛ سهل التركيب والفك

      قم بتركيب رأس الفرشاة أو فكه بسهولة. تتميّز رؤوس الفرشاة التي نقدّمها بأنها سهلة التركيب ومتوافقة مع كل طرازات Visapure.

      الاستبدال كل 3 أشهر

      للحصول على أفضل النتائج، استبدلي الفرشاة كل 3 أشهر. من السهل جدًا تبديل الفرشاة، فما عليك سوى سحبها من الجهاز.

      المواصفات التقنية

      • التوافق

        تُستخدم مع طرازات VisaPure كافة
        نعم

      • الفوائد

        نوع البشرة
        للبشرة العادية و الدهنية و ما بينهما

      • سهولة الاستعمال

        سهل التنظيف
        نعم
        مقاومة للماء
        يمكن استخدامه أثناء الاستحمام
        الاستخدام مع منتج التنظيف
        نعم
        استبدال
        رأس فرشاة سهل التثبيت بكبسة زر
        يوصى بالاستبدال
        كل 3 أشهر

      • الخدمة

        الكفالة
        ضمان محدود لمدة سنتين

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