الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

Lumea إزالة الشعر بتقنية IPL

SC2004/61
  • الطريقة المثالية لمنع نمو الشعر من جديد الطريقة المثالية لمنع نمو الشعر من جديد الطريقة المثالية لمنع نمو الشعر من جديد
    -{discount-value}

    Lumea إزالة الشعر بتقنية IPL

    SC2004/61

    الطريقة المثالية لمنع نمو الشعر من جديد

    تعتبر Philips Lumea بتقنية IPL الحل المثالي لإزالة الشعر لاسلكياً وهي الأكثر فعالية في منع نمو الشعر على الجسم من جديد. فتساعد النبضات الخفيفة من الضوء التي يتم تطبيقها بشكل منتظم في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Lumea إزالة الشعر بتقنية IPL

    الطريقة المثالية لمنع نمو الشعر من جديد

    تعتبر Philips Lumea بتقنية IPL الحل المثالي لإزالة الشعر لاسلكياً وهي الأكثر فعالية في منع نمو الشعر على الجسم من جديد. فتساعد النبضات الخفيفة من الضوء التي يتم تطبيقها بشكل منتظم في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم.

    الطريقة المثالية لمنع نمو الشعر من جديد

    تعتبر Philips Lumea بتقنية IPL الحل المثالي لإزالة الشعر لاسلكياً وهي الأكثر فعالية في منع نمو الشعر على الجسم من جديد. فتساعد النبضات الخفيفة من الضوء التي يتم تطبيقها بشكل منتظم في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Lumea إزالة الشعر بتقنية IPL

    الطريقة المثالية لمنع نمو الشعر من جديد

    تعتبر Philips Lumea بتقنية IPL الحل المثالي لإزالة الشعر لاسلكياً وهي الأكثر فعالية في منع نمو الشعر على الجسم من جديد. فتساعد النبضات الخفيفة من الضوء التي يتم تطبيقها بشكل منتظم في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم.

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل ipl

      الطريقة المثالية لمنع نمو الشعر من جديد

      للاستمتاع ببشرة ناعمة في راحة منزلك

      • للاستخدام على الجسم فقط
      • 15 دقيقة للجزء السفلي من الساقَين
      • فترة الاستهلاك 100000 نبضة من الضوء
      • تصميم لاسلكي
      تمتّعي ببشرة ناعمة كل يوم

      تمتّعي ببشرة ناعمة كل يوم

      يبث نظام Philips Lumea نبضات ضوئية خفيفة على جذور الشعر، مما يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل طبيعي ومنع إعادة نموه مجددًا. كما أن تكرار هذه العملية بانتظام يحافظ على بشرة ناعمة كل يوم.

      فعال بلا عناء

      فعال بلا عناء

      أظهرت الدراسات السريرية التي قمنا بها انخفاضًا ملحوظًا في نمو الشعر وذلك مع استخدام النظام بشكل غير مكثّف، ما يصل إلى أربع مرات كل أسبوعين، الأمر الذي أدى إلى الحصول على بشرة ناعمة وخالية من الشعر. للمحافظة على هذه النتائج، كرّري العلاج عند الحاجة. قد يختلف الوقت بين العلاجات بالاستناد إلى سرعة نمو الشعر لكل شخص.

      مكيفة للاستخدام الآمن والمريح في المنزل

      مكيفة للاستخدام الآمن والمريح في المنزل

      يستخدم نظام Philips Lumea تقنية مبتكرة تعتمد على الضوء تُعرف باسم IPL (ضوء نابض شديد)، وهي مستمدة من التقنية المستخدمة في صالونات التجميل الاحترافية. وقد كيّفت شركة Philips هذه التقنية للاستخدام الآمن والفعال بشكل مريح في منزلك. وتعمل Philips عن كثب مع كبار اختصاصيي الأمراض الجلدية لتطوير نظام إزالة الشعر المذهل هذا. فعلى مدى أكثر من 10 سنوات، عمدنا إلى إجراء العديد من بحوث المستهلكين بالتعاون مع أكثر من 1500 امرأة.

      ملائم لأنواع مختلفة من الشعر والبشرة

      ملائم لأنواع مختلفة من الشعر والبشرة

      يعطي نظام Philips Lumea نتائج فعالة عند استخدامه على الشعر الأشقر الغامق والبني والأسود (الطبيعي). وعلى غرار طرق العلاج الأخرى المعتمدة على الضوء، لم تثبت فعالية Philips Lumea على الشعر الأحمر أو الأشقر الفاتح أو الأبيض/الرمادي. ويعتبر نظام Philips Lumea غير مناسب أيضًا للبشرة الداكنة جدًا.

      خمسة إعدادات قابلة للضبط خاصة بطاقة الضوء

      خمسة إعدادات قابلة للضبط خاصة بطاقة الضوء

      يتمتع نظام Philips Lumea بخمسة إعدادات قابلة للضبط خاصة بطاقة الضوء لضمان علاج لطيف وفعال في الوقت نفسه. لدى استخدامه بشكل صحيح، يتميز العلاج بتقنية IPL الخاص بـ Philips Lumea بكونه علاجًا آمنًا ولطيفًا للاستخدام حتى على البشرة الحساسة ومناطق الجسم الحساسة.

      أمن وفعال حتى على المناطق الحساسة

      أمن وفعال حتى على المناطق الحساسة

      استخدميها بثقة لإزالة الشعر في مناطق الجسم تحت خط العنق: الساقين ومنطقة الإبط ومنطقة البيكيني واليدين والبطن

      سهولة الاستخدام بدون أسلاك

      سهولة الاستخدام بدون أسلاك

      يعتبر تصميم Lumea الفريد اللاسلكي مثاليًا للوصول إلى كافة المناطق كما يتميز بسهولة استخدامه.

      ما من حاجة إلى قطع تبديل وتكاليف مخفية

      ما من حاجة إلى قطع تبديل وتكاليف مخفية

      يوفر نظام Philips Lumea حلاً متكاملاً يأتي جاهزًا للعمل مباشرة. وأهم من ذلك أنه لا يتطلب أي مصابيح تبديل أو جيل.

      ملحق أكبر للجسم لعلاج أسرع

      ملحق أكبر للجسم لعلاج أسرع

      ملحق أكبر للجسم لعلاج أسرع على المناطق الواسعة مثل الرجلين.

      وضع التمرير والوميض لاستخدام أكثر راحة

      وضع التمرير والوميض لاستخدام أكثر راحة

      يمكّنك وضع الاستخدام الأساسي من تمرير الجهاز لاستخدام أكثر راحة واستمرارًا.

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        الفولتية
        100-240 فولت

      • الخدمة

        الضمان
        ضمان عالمي لمدة سنتين

      • المواصفات الفنية

        مصباح عالي الأداء
        يوفر <gt/> 100000 ومضة

      • مناطق الاستخدام

        مناطق الجسم
        • الأرجل
        • البطن
        • البيكيني
        • الإبطان

      • ملحقات

        ملحق الجسم (4 سم2)
        للاستخدام أسفل خط الرقبة

      • العناصر المضمنة

        تعليمات الاستخدام
        • دليل البدء السريع
        • دليل المستخدم
        الشاحن
        شاحن متعدد الفولتية
        التخزين
        حقيبة صغيرة

      • الطاقة

        وقت الشحن
        100 دقيقة
        وقت التشغيل
        370 ومضة كحد أدنى

      • إعدادات قابلة للضبط والأمان

        فلتر مضمّن للأشعة فوق البنفسجية
        يحمي بشرتكِ من ضوء الأشعة فوق البنفسجية
        5 إعدادات لطاقة الضوء
        قابلة للتعديل لتلائم نوع بشرتك
        نظام أمان مضمّن
        يمنع الوميض غير المقصود

      • وقت الاستخدام

        الجزء السفلي من الساق
        8 دقائق
        منطقة الإبطَين
        دقيقة واحدة
        خط البيكيني
        دقيقة واحدة

      • وضع الاستخدام

        وضع التمرير والوميض
        للاستخدام المريح
        التنقل والوميض
        للاستخدام على المناطق ذات المنحنيات
        استخدام سلكي / لاسلكي
        لاسلكي

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند