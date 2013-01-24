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الطريقة المثالية لمنع نمو الشعر من جديد
تعتبر Philips Lumea بتقنية IPL الحل المثالي لإزالة الشعر لاسلكياً وهي الأكثر فعالية في منع نمو الشعر على الجسم من جديد. فتساعد النبضات الخفيفة من الضوء التي يتم تطبيقها بشكل منتظم في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الطريقة المثالية لمنع نمو الشعر من جديد
تعتبر Philips Lumea بتقنية IPL الحل المثالي لإزالة الشعر لاسلكياً وهي الأكثر فعالية في منع نمو الشعر على الجسم من جديد. فتساعد النبضات الخفيفة من الضوء التي يتم تطبيقها بشكل منتظم في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم.
الطريقة المثالية لمنع نمو الشعر من جديد
تعتبر Philips Lumea بتقنية IPL الحل المثالي لإزالة الشعر لاسلكياً وهي الأكثر فعالية في منع نمو الشعر على الجسم من جديد. فتساعد النبضات الخفيفة من الضوء التي يتم تطبيقها بشكل منتظم في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الطريقة المثالية لمنع نمو الشعر من جديد
تعتبر Philips Lumea بتقنية IPL الحل المثالي لإزالة الشعر لاسلكياً وهي الأكثر فعالية في منع نمو الشعر على الجسم من جديد. فتساعد النبضات الخفيفة من الضوء التي يتم تطبيقها بشكل منتظم في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم.
يبث نظام Philips Lumea نبضات ضوئية خفيفة على جذور الشعر، مما يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل طبيعي ومنع إعادة نموه مجددًا. كما أن تكرار هذه العملية بانتظام يحافظ على بشرة ناعمة كل يوم.
أظهرت الدراسات السريرية التي قمنا بها انخفاضًا ملحوظًا في نمو الشعر وذلك مع استخدام النظام بشكل غير مكثّف، ما يصل إلى أربع مرات كل أسبوعين، الأمر الذي أدى إلى الحصول على بشرة ناعمة وخالية من الشعر. للمحافظة على هذه النتائج، كرّري العلاج عند الحاجة. قد يختلف الوقت بين العلاجات بالاستناد إلى سرعة نمو الشعر لكل شخص.
يستخدم نظام Philips Lumea تقنية مبتكرة تعتمد على الضوء تُعرف باسم IPL (ضوء نابض شديد)، وهي مستمدة من التقنية المستخدمة في صالونات التجميل الاحترافية. وقد كيّفت شركة Philips هذه التقنية للاستخدام الآمن والفعال بشكل مريح في منزلك. وتعمل Philips عن كثب مع كبار اختصاصيي الأمراض الجلدية لتطوير نظام إزالة الشعر المذهل هذا. فعلى مدى أكثر من 10 سنوات، عمدنا إلى إجراء العديد من بحوث المستهلكين بالتعاون مع أكثر من 1500 امرأة.
يعطي نظام Philips Lumea نتائج فعالة عند استخدامه على الشعر الأشقر الغامق والبني والأسود (الطبيعي). وعلى غرار طرق العلاج الأخرى المعتمدة على الضوء، لم تثبت فعالية Philips Lumea على الشعر الأحمر أو الأشقر الفاتح أو الأبيض/الرمادي. ويعتبر نظام Philips Lumea غير مناسب أيضًا للبشرة الداكنة جدًا.
يتمتع نظام Philips Lumea بخمسة إعدادات قابلة للضبط خاصة بطاقة الضوء لضمان علاج لطيف وفعال في الوقت نفسه. لدى استخدامه بشكل صحيح، يتميز العلاج بتقنية IPL الخاص بـ Philips Lumea بكونه علاجًا آمنًا ولطيفًا للاستخدام حتى على البشرة الحساسة ومناطق الجسم الحساسة.
استخدميها بثقة لإزالة الشعر في مناطق الجسم تحت خط العنق: الساقين ومنطقة الإبط ومنطقة البيكيني واليدين والبطن
يعتبر تصميم Lumea الفريد اللاسلكي مثاليًا للوصول إلى كافة المناطق كما يتميز بسهولة استخدامه.
يوفر نظام Philips Lumea حلاً متكاملاً يأتي جاهزًا للعمل مباشرة. وأهم من ذلك أنه لا يتطلب أي مصابيح تبديل أو جيل.
ملحق أكبر للجسم لعلاج أسرع على المناطق الواسعة مثل الرجلين.
يمكّنك وضع الاستخدام الأساسي من تمرير الجهاز لاستخدام أكثر راحة واستمرارًا.
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