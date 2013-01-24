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Lumea Precision Plus إزالة الشعر بتقنية IPL

SC2003/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • منع نمو الشعر من جديد منع نمو الشعر من جديد منع نمو الشعر من جديد
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    Lumea Precision Plus إزالة الشعر بتقنية IPL

    SC2003/00

    منع نمو الشعر من جديد

    يصنع نظام إزالة الشعر Philips Lumea IPL المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الوجه والجسم على حد سواء. وتحافظ النبضات الخفيفة من الضوء التي يتم تطبيقها بشكل منتظم، على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Lumea Precision Plus إزالة الشعر بتقنية IPL

    منع نمو الشعر من جديد

    يصنع نظام إزالة الشعر Philips Lumea IPL المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الوجه والجسم على حد سواء. وتحافظ النبضات الخفيفة من الضوء التي يتم تطبيقها بشكل منتظم، على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم.

    منع نمو الشعر من جديد

    يصنع نظام إزالة الشعر Philips Lumea IPL المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الوجه والجسم على حد سواء. وتحافظ النبضات الخفيفة من الضوء التي يتم تطبيقها بشكل منتظم، على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Lumea Precision Plus إزالة الشعر بتقنية IPL

    منع نمو الشعر من جديد

    يصنع نظام إزالة الشعر Philips Lumea IPL المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الوجه والجسم على حد سواء. وتحافظ النبضات الخفيفة من الضوء التي يتم تطبيقها بشكل منتظم، على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم.

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      منع نمو الشعر من جديد

      إزالة الشعر بتقنية IPL: تمتعي ببشرة ناعمة كل يوم

      • للاستخدام على الجسم والوجه
      • 15 دقيقة للجزء السفلي من الساقَين
      • فترة الاستهلاك 100000 نبضة من الضوء
      • تصميم لاسلكي
      تمتّعي ببشرة ناعمة كل يوم

      تمتّعي ببشرة ناعمة كل يوم

      يبث نظام Philips Lumea نبضات ضوئية خفيفة على جذور الشعر، مما يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل طبيعي ومنع إعادة نموه مجددًا. كما أن تكرار هذه العملية بانتظام يحافظ على بشرة ناعمة كل يوم.

      فعال بلا عناء

      فعال بلا عناء

      أظهرت الدراسات السريرية التي قمنا بها انخفاضًا ملحوظًا في نمو الشعر وذلك مع استخدام النظام بشكل غير مكثّف، ما يصل إلى أربع مرات كل أسبوعين، الأمر الذي أدى إلى الحصول على بشرة ناعمة وخالية من الشعر. للمحافظة على هذه النتائج، كرّري العلاج عند الحاجة. قد يختلف الوقت بين العلاجات بالاستناد إلى سرعة نمو الشعر لكل شخص.

      مكيفة للاستخدام الآمن والمريح في المنزل

      مكيفة للاستخدام الآمن والمريح في المنزل

      يستخدم نظام Philips Lumea تقنية مبتكرة تعتمد على الضوء تُعرف باسم IPL (ضوء نابض شديد)، وهي مستمدة من التقنية المستخدمة في صالونات التجميل الاحترافية. وقد كيّفت شركة Philips هذه التقنية للاستخدام الآمن والفعال بشكل مريح في منزلك. وتعمل Philips عن كثب مع كبار اختصاصيي الأمراض الجلدية لتطوير نظام إزالة الشعر المذهل هذا. فعلى مدى أكثر من 10 سنوات، عمدنا إلى إجراء العديد من بحوث المستهلكين بالتعاون مع أكثر من 1500 امرأة.

      ملائم لأنواع مختلفة من الشعر والبشرة

      ملائم لأنواع مختلفة من الشعر والبشرة

      يعطي نظام Philips Lumea نتائج فعالة عند استخدامه على الشعر الأشقر الغامق والبني والأسود (الطبيعي). وعلى غرار طرق العلاج الأخرى المعتمدة على الضوء، لم تثبت فعالية Philips Lumea على الشعر الأحمر أو الأشقر الفاتح أو الأبيض/الرمادي. ويعتبر نظام Philips Lumea غير مناسب أيضًا للبشرة الداكنة جدًا.

      خمسة إعدادات قابلة للضبط خاصة بطاقة الضوء

      خمسة إعدادات قابلة للضبط خاصة بطاقة الضوء

      يتمتع نظام Philips Lumea بخمسة إعدادات قابلة للضبط خاصة بطاقة الضوء لضمان علاج لطيف وفعال في الوقت نفسه. لدى استخدامه بشكل صحيح، يتميز العلاج بتقنية IPL الخاص بـ Philips Lumea بكونه علاجًا آمنًا ولطيفًا للاستخدام حتى على البشرة الحساسة ومناطق الجسم الحساسة.

      أمن وفعال حتى على المناطق الحساسة

      أمن وفعال حتى على المناطق الحساسة

      استخدمي الآلة بثقة لإزالة الشعر من الوجه (الشفة العليا والذقن والسوالف) وأجزاء الجسم، بما في ذلك الساقين والإبط ومنطقة البكيني والبطن والذراعين.

      سهولة الاستخدام بدون أسلاك

      سهولة الاستخدام بدون أسلاك

      يعتبر تصميم Lumea الفريد اللاسلكي مثاليًا للوصول إلى كافة المناطق كما يتميز بسهولة استخدامه.

      ما من حاجة إلى قطع تبديل وتكاليف مخفية

      ما من حاجة إلى قطع تبديل وتكاليف مخفية

      يوفر نظام Philips Lumea حلاً متكاملاً يأتي جاهزًا للعمل مباشرة. وأهم من ذلك أنه لا يتطلب أي مصابيح تبديل أو جيل.

      ملحق دقيق لإزالة شعر الوجه بطريقة آمنة

      ملحق دقيق لإزالة شعر الوجه بطريقة آمنة

      يمكّنك الملحق الدقيق المزود بفلتر ضوئي مضمن من استخدام النظام بطريقة آمنة ومريحة على الشفة العليا والذقن والسوالف. كما يمكن استخدامه على مناطق حساسة أخرى في الجسم مثل تحت الإبط ومنطقة البيكيني والمناطق التي يصعب الوصول إليها.

      ملحق أكبر للجسم لعلاج أسرع

      ملحق أكبر للجسم لعلاج أسرع

      ملحق أكبر للجسم لعلاج أسرع على المناطق الواسعة مثل الرجلين.

      وضع التمرير والوميض لاستخدام أكثر راحة

      وضع التمرير والوميض لاستخدام أكثر راحة

      يمكّنك وضع الاستخدام الأساسي من تمرير الجهاز لاستخدام أكثر راحة واستمرارًا.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        مصباح الأداء العالي
        يوفر <gt/> 100000 ومضة

      • المناطق المتاح استخدام الآلة فيها

        مناطق الجسم
        • الذراعان
        • الأرجل
        • البطن
        • البيكيني
        • الإبطان
        مناطق الوجه
        • الذقن
        • سوالف
        • الشفة العليا

      • ملحقات

        ملحق الدقة (2 سم2)
        للاستخدام الآمن على الوجه
        ملحق الجسم (4 سم2)
        للاستخدام أسفل خط الرقبة

      • العناصر المرفقة

        الشاحن
        شاحن متعدد الفولتية
        تعليمات الاستخدام
        • دليل البدء السريع
        • دليل المستخدم
        حقيبة
        حقيبة صغيرة

      • الطاقة

        وقت الشحن
        100 دقيقة
        وقت التشغيل
        370 ومضة كحد أدنى
        فولتية
        100-240 فولت

      • السلامة والإعدادات القابلة للضبط

        مرشح مضمّن للأشعة ما فوق البنفسجية
        يحمي بشرتكِ من ضوء الأشعة فوق البنفسجية
        5 إعدادات للطاقة الضوئية
        قابلة للتعديل لتلائم نوع بشرتك
        نظام أمان مضمن
        يمنع الوميض غير المقصود

      • الخدمة

        الكفالة
        ضمان عالمي لمدة سنتين

      • وقت الاستخدام

        أسفل الرجل
        15 دقيقة
        الإبط
        دقيقة واحدة
        خط البيكيني
        دقيقة واحدة
        مناطق الوجه
        دقيقة واحدة

      • وضع الاستخدام

        التمرير والوميض
        للاستخدام المريح
        التنقل والوميض
        للاستخدام على المناطق ذات المنحنيات
        استخدام سلكي / لاسلكي
        لاسلكي

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