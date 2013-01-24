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منع نمو الشعر من جديد
يصنع نظام إزالة الشعر Philips Lumea IPL المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الوجه والجسم على حد سواء. وتحافظ النبضات الخفيفة من الضوء التي يتم تطبيقها بشكل منتظم، على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
منع نمو الشعر من جديد
يصنع نظام إزالة الشعر Philips Lumea IPL المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الوجه والجسم على حد سواء. وتحافظ النبضات الخفيفة من الضوء التي يتم تطبيقها بشكل منتظم، على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم.
منع نمو الشعر من جديد
يصنع نظام إزالة الشعر Philips Lumea IPL المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الوجه والجسم على حد سواء. وتحافظ النبضات الخفيفة من الضوء التي يتم تطبيقها بشكل منتظم، على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
منع نمو الشعر من جديد
يصنع نظام إزالة الشعر Philips Lumea IPL المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الوجه والجسم على حد سواء. وتحافظ النبضات الخفيفة من الضوء التي يتم تطبيقها بشكل منتظم، على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم.
يبث نظام Philips Lumea نبضات ضوئية خفيفة على جذور الشعر، مما يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل طبيعي ومنع إعادة نموه مجددًا. كما أن تكرار هذه العملية بانتظام يحافظ على بشرة ناعمة كل يوم.
أظهرت الدراسات السريرية التي قمنا بها انخفاضًا ملحوظًا في نمو الشعر وذلك مع استخدام النظام بشكل غير مكثّف، ما يصل إلى أربع مرات كل أسبوعين، الأمر الذي أدى إلى الحصول على بشرة ناعمة وخالية من الشعر. للمحافظة على هذه النتائج، كرّري العلاج عند الحاجة. قد يختلف الوقت بين العلاجات بالاستناد إلى سرعة نمو الشعر لكل شخص.
يستخدم نظام Philips Lumea تقنية مبتكرة تعتمد على الضوء تُعرف باسم IPL (ضوء نابض شديد)، وهي مستمدة من التقنية المستخدمة في صالونات التجميل الاحترافية. وقد كيّفت شركة Philips هذه التقنية للاستخدام الآمن والفعال بشكل مريح في منزلك. وتعمل Philips عن كثب مع كبار اختصاصيي الأمراض الجلدية لتطوير نظام إزالة الشعر المذهل هذا. فعلى مدى أكثر من 10 سنوات، عمدنا إلى إجراء العديد من بحوث المستهلكين بالتعاون مع أكثر من 1500 امرأة.
يعطي نظام Philips Lumea نتائج فعالة عند استخدامه على الشعر الأشقر الغامق والبني والأسود (الطبيعي). وعلى غرار طرق العلاج الأخرى المعتمدة على الضوء، لم تثبت فعالية Philips Lumea على الشعر الأحمر أو الأشقر الفاتح أو الأبيض/الرمادي. ويعتبر نظام Philips Lumea غير مناسب أيضًا للبشرة الداكنة جدًا.
يتمتع نظام Philips Lumea بخمسة إعدادات قابلة للضبط خاصة بطاقة الضوء لضمان علاج لطيف وفعال في الوقت نفسه. لدى استخدامه بشكل صحيح، يتميز العلاج بتقنية IPL الخاص بـ Philips Lumea بكونه علاجًا آمنًا ولطيفًا للاستخدام حتى على البشرة الحساسة ومناطق الجسم الحساسة.
استخدمي الآلة بثقة لإزالة الشعر من الوجه (الشفة العليا والذقن والسوالف) وأجزاء الجسم، بما في ذلك الساقين والإبط ومنطقة البكيني والبطن والذراعين.
يعتبر تصميم Lumea الفريد اللاسلكي مثاليًا للوصول إلى كافة المناطق كما يتميز بسهولة استخدامه.
يوفر نظام Philips Lumea حلاً متكاملاً يأتي جاهزًا للعمل مباشرة. وأهم من ذلك أنه لا يتطلب أي مصابيح تبديل أو جيل.
يمكّنك الملحق الدقيق المزود بفلتر ضوئي مضمن من استخدام النظام بطريقة آمنة ومريحة على الشفة العليا والذقن والسوالف. كما يمكن استخدامه على مناطق حساسة أخرى في الجسم مثل تحت الإبط ومنطقة البيكيني والمناطق التي يصعب الوصول إليها.
ملحق أكبر للجسم لعلاج أسرع على المناطق الواسعة مثل الرجلين.
يمكّنك وضع الاستخدام الأساسي من تمرير الجهاز لاستخدام أكثر راحة واستمرارًا.
المواصفات التقنية
المناطق المتاح استخدام الآلة فيها
ملحقات
العناصر المرفقة
الطاقة
السلامة والإعدادات القابلة للضبط
الخدمة
وقت الاستخدام
وضع الاستخدام