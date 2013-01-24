فعال بلا عناء

أثبتت دراساتنا السريرية انخفاضًا ملحوظًا في نمو الشعر من جديد بعد جلستَي علاج يتم إجراؤها مرة كل أسبوعين فقط، مع نتائج ممتازة لعدم نمو الشعر بتاتًا بعد أربع إلى خمس جلسات علاج يتم إجراؤها مرة كل أسبوعين. للحفاظ على هذه النتائج، كرري العلاج كل بضع أسابيع. أثبتت الدراسات السريرية فعالية الحفاظ على النتائج عند تكرار العلاج كل أسبوعَين إلى أربعة أسابيع، في حين يمكن تمديد الوقت بين الفواصل الزمنية بحسب وتيرة نمو شعرك من جديد.