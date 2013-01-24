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منع نمو الشعر من جديد
يصنع نظام إزالة الشعر Philips Lumea IPL المعجزات لمنع إعادة ظهور الشعر في كل مناطق الجسم. وبفضل النبضات الخفيفة من الضوء التي يتم تطبيقها بشكل منتظم، يحافظ نظام Philips Lumea IPL على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
منع نمو الشعر من جديد
يصنع نظام إزالة الشعر Philips Lumea IPL المعجزات لمنع إعادة ظهور الشعر في كل مناطق الجسم. وبفضل النبضات الخفيفة من الضوء التي يتم تطبيقها بشكل منتظم، يحافظ نظام Philips Lumea IPL على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات
منع نمو الشعر من جديد
يصنع نظام إزالة الشعر Philips Lumea IPL المعجزات لمنع إعادة ظهور الشعر في كل مناطق الجسم. وبفضل النبضات الخفيفة من الضوء التي يتم تطبيقها بشكل منتظم، يحافظ نظام Philips Lumea IPL على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
منع نمو الشعر من جديد
يصنع نظام إزالة الشعر Philips Lumea IPL المعجزات لمنع إعادة ظهور الشعر في كل مناطق الجسم. وبفضل النبضات الخفيفة من الضوء التي يتم تطبيقها بشكل منتظم، يحافظ نظام Philips Lumea IPL على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات
يرسل Philips Lumea نبضات ضوئية خفيفة إلى جذور الشعر. ونتيجة لذلك، يتساقط الشعر بشكل طبيعي ولا يعود للنمو مجددًا. ويؤدي تكرار هذه العملية بانتظام إلى الحفاظ على بشرة ناعمة كل يوم.
أثبتت دراساتنا السريرية انخفاضًا ملحوظًا في نمو الشعر من جديد بعد جلستَي علاج يتم إجراؤها مرة كل أسبوعين فقط، مع نتائج ممتازة لعدم نمو الشعر بتاتًا بعد أربع إلى خمس جلسات علاج يتم إجراؤها مرة كل أسبوعين. للحفاظ على هذه النتائج، كرري العلاج كل بضع أسابيع. أثبتت الدراسات السريرية فعالية الحفاظ على النتائج عند تكرار العلاج كل أسبوعَين إلى أربعة أسابيع، في حين يمكن تمديد الوقت بين الفواصل الزمنية بحسب وتيرة نمو شعرك من جديد.
يستخدم نظام Philips Lumea تقنية مبتكرة تعتمد على الضوء تُعرف باسم IPL (ضوء نابض شديد)، وهي مستمدة من التقنية المستخدمة في صالونات التجميل الاحترافية. وقد كيّفت شركة Philips هذه التقنية للاستخدام الآمن والفعال بشكل مريح في منزلك. وتعمل Philips عن كثب مع كبار أخصائيي الأمراض الجلدية لتطوير نظام إزالة الشعر المذهل هذا. فعلى مدى أكثر من 10 سنوات، عمدنا إلى إجراء العديد من بحوث المستهلكين بالتعاون مع أكثر من 1500 متطوع.
يتمتع نظام Philips Lumea بخمسة إعدادات قابلة للضبط خاصة بطاقة الضوء لضمان علاج لطيف وفعال في الوقت نفسه. لدى استخدامه بشكل صحيح، يتميز العلاج بتقنية IPL الخاص بـ Philips Lumea بكونه علاجًا آمنًا ولطيفًا للاستخدام حتى على البشرة الحساسة ومناطق الجسم الحساسة.
يعتبر تصميم Lumea بدون أسلاك الفريد مثاليًا لمعالجة المناطق التي تريدينها أينما كنتِ.
يوفر نظام Philips Lumea حلاً متكاملاً يأتي جاهزًا للعمل مباشرة. وأهم من ذلك أنه لا يتطلب أي مصابيح تبديل أو جيل.
استخدميها بثقة لإزالة الشعر في مناطق الجسم تحت خط الرقبة: الساقَين ومنطقة الإبطَين ومنطقة البيكيني والذراعَين والبطن.
يعطي نظام Philips Lumea نتائج فعالة عند استخدامه على الشعر الأشقر الغامق والبني والأسود (الطبيعي). وعلى غرار طرق العلاج الأخرى المعتمدة على الضوء، لم تثبت فعالية Philips Lumea على الشعر الأحمر أو الأشقر الفاتح أو الأبيض/الرمادي. ويعتبر نظام Philips Lumea غير مناسب أيضًا للبشرة الداكنة جدًا.
المواصفات التقنية
المناطق المتاح استخدام الآلة فيها
ملحقات
العناصر المرفقة
الطاقة
السلامة والإعدادات القابلة للضبط
الخدمة
وقت الاستخدام
وضع الاستخدام