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Lumea

إزالة الشعر بتقنية IPL

SC2001/00
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • منع نمو الشعر من جديد منع نمو الشعر من جديد منع نمو الشعر من جديد
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    Lumea إزالة الشعر بتقنية IPL

    SC2001/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    منع نمو الشعر من جديد

    يصنع نظام إزالة الشعر Philips Lumea IPL المعجزات لمنع إعادة ظهور الشعر في كل مناطق الجسم. وبفضل النبضات الخفيفة من الضوء التي يتم تطبيقها بشكل منتظم، يحافظ نظام Philips Lumea IPL على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Lumea إزالة الشعر بتقنية IPL

    منع نمو الشعر من جديد

    يصنع نظام إزالة الشعر Philips Lumea IPL المعجزات لمنع إعادة ظهور الشعر في كل مناطق الجسم. وبفضل النبضات الخفيفة من الضوء التي يتم تطبيقها بشكل منتظم، يحافظ نظام Philips Lumea IPL على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

    منع نمو الشعر من جديد

    يصنع نظام إزالة الشعر Philips Lumea IPL المعجزات لمنع إعادة ظهور الشعر في كل مناطق الجسم. وبفضل النبضات الخفيفة من الضوء التي يتم تطبيقها بشكل منتظم، يحافظ نظام Philips Lumea IPL على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Lumea إزالة الشعر بتقنية IPL

    منع نمو الشعر من جديد

    يصنع نظام إزالة الشعر Philips Lumea IPL المعجزات لمنع إعادة ظهور الشعر في كل مناطق الجسم. وبفضل النبضات الخفيفة من الضوء التي يتم تطبيقها بشكل منتظم، يحافظ نظام Philips Lumea IPL على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

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      منع نمو الشعر من جديد

      إزالة الشعر بتقنية IPL: تمتعي ببشرة ناعمة كل يوم

      • للاستخدام على الجسم فقط
      • 15 دقيقة للجزء السفلي من الساقَين
      • فترة الاستهلاك 100000 نبضة من الضوء
      • تصميم لاسلكي
      تمتّعي ببشرة ناعمة كل يوم

      تمتّعي ببشرة ناعمة كل يوم

      يرسل Philips Lumea نبضات ضوئية خفيفة إلى جذور الشعر. ونتيجة لذلك، يتساقط الشعر بشكل طبيعي ولا يعود للنمو مجددًا. ويؤدي تكرار هذه العملية بانتظام إلى الحفاظ على بشرة ناعمة كل يوم.

      فعال بلا عناء

      فعال بلا عناء

      أثبتت دراساتنا السريرية انخفاضًا ملحوظًا في نمو الشعر من جديد بعد جلستَي علاج يتم إجراؤها مرة كل أسبوعين فقط، مع نتائج ممتازة لعدم نمو الشعر بتاتًا بعد أربع إلى خمس جلسات علاج يتم إجراؤها مرة كل أسبوعين. للحفاظ على هذه النتائج، كرري العلاج كل بضع أسابيع. أثبتت الدراسات السريرية فعالية الحفاظ على النتائج عند تكرار العلاج كل أسبوعَين إلى أربعة أسابيع، في حين يمكن تمديد الوقت بين الفواصل الزمنية بحسب وتيرة نمو شعرك من جديد.

      مكيفة للاستخدام الآمن والمريح في المنزل

      مكيفة للاستخدام الآمن والمريح في المنزل

      يستخدم نظام Philips Lumea تقنية مبتكرة تعتمد على الضوء تُعرف باسم IPL (ضوء نابض شديد)، وهي مستمدة من التقنية المستخدمة في صالونات التجميل الاحترافية. وقد كيّفت شركة Philips هذه التقنية للاستخدام الآمن والفعال بشكل مريح في منزلك. وتعمل Philips عن كثب مع كبار أخصائيي الأمراض الجلدية لتطوير نظام إزالة الشعر المذهل هذا. فعلى مدى أكثر من 10 سنوات، عمدنا إلى إجراء العديد من بحوث المستهلكين بالتعاون مع أكثر من 1500 متطوع.

      خمسة إعدادات قابلة للضبط خاصة بطاقة الضوء

      خمسة إعدادات قابلة للضبط خاصة بطاقة الضوء

      يتمتع نظام Philips Lumea بخمسة إعدادات قابلة للضبط خاصة بطاقة الضوء لضمان علاج لطيف وفعال في الوقت نفسه. لدى استخدامه بشكل صحيح، يتميز العلاج بتقنية IPL الخاص بـ Philips Lumea بكونه علاجًا آمنًا ولطيفًا للاستخدام حتى على البشرة الحساسة ومناطق الجسم الحساسة.

      سهولة الاستخدام بدون أسلاك

      سهولة الاستخدام بدون أسلاك

      يعتبر تصميم Lumea بدون أسلاك الفريد مثاليًا لمعالجة المناطق التي تريدينها أينما كنتِ.

      ما من حاجة إلى قطع تبديل

      ما من حاجة إلى قطع تبديل

      يوفر نظام Philips Lumea حلاً متكاملاً يأتي جاهزًا للعمل مباشرة. وأهم من ذلك أنه لا يتطلب أي مصابيح تبديل أو جيل.

      المناطق المتاح استخدام الآلة فيها

      المناطق المتاح استخدام الآلة فيها

      استخدميها بثقة لإزالة الشعر في مناطق الجسم تحت خط الرقبة: الساقَين ومنطقة الإبطَين ومنطقة البيكيني والذراعَين والبطن.

      أنواع الشعر والبشرة المناسبة

      أنواع الشعر والبشرة المناسبة

      يعطي نظام Philips Lumea نتائج فعالة عند استخدامه على الشعر الأشقر الغامق والبني والأسود (الطبيعي). وعلى غرار طرق العلاج الأخرى المعتمدة على الضوء، لم تثبت فعالية Philips Lumea على الشعر الأحمر أو الأشقر الفاتح أو الأبيض/الرمادي. ويعتبر نظام Philips Lumea غير مناسب أيضًا للبشرة الداكنة جدًا.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        مصباح الأداء العالي
        توفير <gt/> 50000 ومضة

      • المناطق المتاح استخدام الآلة فيها

        مناطق الجسم
        • الأرجل
        • الذراعان
        • الإبطان
        • البطن
        • البيكيني

      • ملحقات

        ملحق الجسم (3 سم2)
        للاستخدام أسفل خط الرقبة

      • العناصر المرفقة

        الشاحن
        شاحن متعدد الفولتية
        تعليمات الاستخدام
        • فيديو DVD توضيحي
        • دليل البدء السريع
        • دليل المستخدم
        حقيبة
        حقيبة صغيرة

      • الطاقة

        وقت الشحن
        90 دقيقة
        وقت التشغيل
        150 ومضة كحد أدنى
        فولتية
        100-240 فولت

      • السلامة والإعدادات القابلة للضبط

        مرشح مضمّن للأشعة ما فوق البنفسجية
        يحمي بشرتكِ من ضوء الأشعة فوق البنفسجية
        5 إعدادات للطاقة الضوئية
        قابلة للتعديل لتلائم نوع بشرتك
        نظام أمان مضمن
        يمنع الوميض غير المقصود

      • الخدمة

        الكفالة
        ضمان عالمي لمدة سنتين

      • وقت الاستخدام

        أسفل الرجل
        8 دقائق
        الإبط
        دقيقة واحدة
        خط البيكيني
        دقيقة واحدة

      • وضع الاستخدام

        التنقل والوميض
        للاستخدام على المناطق ذات المنحنيات
        استخدام سلكي / لاسلكي
        لاسلكي

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