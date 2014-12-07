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Shaver series 9000

آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

S9911/11
التصنيف الإجمالي / 5
1 جائزة
  • حلاقة مثالية في كل تمريرة حلاقة مثالية في كل تمريرة حلاقة مثالية في كل تمريرة
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    Shaver series 9000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    S9911/11
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 جائزة

    حلاقة مثالية في كل تمريرة

    نقدّم لك آلة الحلاقة Shaver 9000 الأكثر تطورًا على الإطلاق. توفّر تقنية اكتشاف منحنيات الوجه الفريدة تغطية استثنائية لكل منحنيات وجهك، كما يوجّه نظام V-Track الشعر إلى أفضل وضعية قص للحصول على أفضل النتائج الدقيقة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 9000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    حلاقة مثالية في كل تمريرة

    نقدّم لك آلة الحلاقة Shaver 9000 الأكثر تطورًا على الإطلاق. توفّر تقنية اكتشاف منحنيات الوجه الفريدة تغطية استثنائية لكل منحنيات وجهك، كما يوجّه نظام V-Track الشعر إلى أفضل وضعية قص للحصول على أفضل النتائج الدقيقة. إكتشف كلّ المميزات

    حلاقة مثالية في كل تمريرة

    نقدّم لك آلة الحلاقة Shaver 9000 الأكثر تطورًا على الإطلاق. توفّر تقنية اكتشاف منحنيات الوجه الفريدة تغطية استثنائية لكل منحنيات وجهك، كما يوجّه نظام V-Track الشعر إلى أفضل وضعية قص للحصول على أفضل النتائج الدقيقة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 9000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    حلاقة مثالية في كل تمريرة

    نقدّم لك آلة الحلاقة Shaver 9000 الأكثر تطورًا على الإطلاق. توفّر تقنية اكتشاف منحنيات الوجه الفريدة تغطية استثنائية لكل منحنيات وجهك، كما يوجّه نظام V-Track الشعر إلى أفضل وضعية قص للحصول على أفضل النتائج الدقيقة. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل آلات حلاقة المجموعة

      حلاقة مثالية في كل تمريرة

      تقص كمية شعر أكبر بنسبة تصل إلى 20%* في تمريرة واحدة

      • شفرات الدقة V-Track
      • رؤوس ContourDetect تتحرك في 8 اتجاهات
      • فرشاة التنظيف وأداة تحديد اللحية
      توجّه الشفرات الشعر ليكون في الوضعية الصحيحة لحلاقة دقيقة

      توجّه الشفرات الشعر ليكون في الوضعية الصحيحة لحلاقة دقيقة

      احصل على الحلاقة الدقيقة المثالية. إذ توجّه الشفرات الدقيقة بنظام V-Track الشعر، وحتى الشعيرات المسطحة والشعيرات ذات الطول مختلف، بلطف لتكون في الوضعية الفضلى لقصها. فهي تقص الشعر بدقة أكبر بنسبة 30% وبتمريرات أقلّ لتبقى بشرتك بأفضل حالة.

      تتحرك الرؤوس في 8 اتجاهات مختلفة للحصول على نتائج مذهلة

      تتحرك الرؤوس في 8 اتجاهات مختلفة للحصول على نتائج مذهلة

      تتبع الرؤوس بميزة ContourDetect التي تتحرك في 8 اتجاهات كل منحنيات وجهك ورقبتك. ستتمكن من حلاقة كمية إضافية من الشعر بنسبة 20% مع كل تمريرة، مما يوفر لك حلاقة ناعمة ودقيقة بالكامل.

      تخصيص طريقة الحلاقة من خلال الاختيار من بين ثلاثة إعدادات

      تخصيص طريقة الحلاقة من خلال الاختيار من بين ثلاثة إعدادات

      اختر من بين 3 أوضاع لتخصيص طريقة الحلاقة: حساس - لحلاقة ناعمة ودقيقة. عادي - لحلاقة دقيقة كل يوم. سريع - لحلاقة سريعة بهدف توفير الوقت.

      استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

      استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

      اختر طريقة الحلاقة المفضلة لديك. فبفضل غلاف Aquatec للحلاقة الجافة والرطبة، يمكنك اختيار حلاقة جافة ومريحة وسريعة، أو يمكنك اختيار الحلاقة الرطبة مع جل أو رغوة، حتى أثناء الاستحمام.

      فرشاة تعمل بالضغط لتنظيف دقيق للوجه

      فرشاة تعمل بالضغط لتنظيف دقيق للوجه

      اضغط على الفرشاة للتنظيف بدقة أكبر من التنظيف باليد*. استخدمها مع منظف تختاره. فهي تزيل خلايا البشرة الميتة وتحرك الدورة الدموية في الخلايا الصغيرة، للحصول على بشرة نضرة ومشرقة.

      أداة تسريح اللحية تعمل بالضغط مع 5 إعدادات طول

      أداة تسريح اللحية تعمل بالضغط مع 5 إعدادات طول

      غيّر مظهرك بفضل ملحق أداة تحديد اللحية بميزة SmartClick. اختر من بين 5 إعدادات طول للحصول على أي مظهر تريده، من لحية خفيفة مثالية إلى لحية قصيرة ومشذبة ومرتبة. كذلك، تمنع الرؤوس والأمشاط المستديرة تهيّج البشرة.

      تسهّل الرموز البسيطة استخدام الوظائف

      تسهّل الرموز البسيطة استخدام الوظائف

      تظهر الشاشة البسيطة معلومات ذات صلة تمكنك من الحصول على أفضل أداء من آلة الحلاقة: - مؤشر لمستوى البطارية بثلاثة أرقام (%) - مؤشر التنظيف - مؤشر مستوى البطارية المنخفض - مؤشر استبدال الرأس - مؤشر قفل السفر

      60 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لساعة واحدة

      60 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لساعة واحدة

      الآن، بفضل عمر البطارية الأطول على الإطلاق من آلات الحلاقة من Philips، يمنحك نظام الشحن خيارَين مناسبَين: 60 دقيقة تشغيل بعد عملية شحن لساعة واحدة أو شحن سريع لحلاقة واحدة كاملة. تم تصميم كل طرازات Shaver series 9000 ليتم تشغيلها لاسلكيًا فقط لضمان السلامة في البيئات الرطبة.

      يمكن تشطيف آلة الحلاقة تحت ماء الحنفية

      يمكن تشطيف آلة الحلاقة تحت ماء الحنفية

      ما عليك سوى فتح رأس آلة الحلاقة لتشطيفها جيدًا تحت مياه الحنفية.

      مع ضمان لمدة سنتَين

      مع ضمان لمدة سنتَين

      نكفل لك آلة الحلاقة هذه من Philips على سنتين. تم تصميم آلات الحلاقة ‎9000 Series Shavers لضمان مستوى أداء واستمرارية أعلى، كذلك، نضمن لك حلاقة دقيقة جدًا في كل مرة.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        SkinComfort
        ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف
        SmartClick
        • فرشاة لتنظيف الوجه بعمق
        • أداة تسريح اللحية
        اللون
        تشطيبات معدنية باللون الذهبي المحمر
        تتبع دقيق
        رؤوس ContourDetect تتحرك في 8 اتجاهات
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة للسفر
        شاشة عرض
        • مؤشر مستوى البطارية (%)
        • مؤشر التنظيف
        • مؤشر انخفاض مستوى البطارية
        • مؤشر تبديل رؤوس الحلاقة
        • مؤشر قفل السفر
        نظام الحلاقة
        • نظام شفرات الدقة V-Track
        • آلية رفع وقص فعالة
        إعدادات الراحة الشخصية
        إعدادات البشرة الحساسة-العادية-الإعدادات السريعة

      • التصميم

        تنظيف
        قابلة للغسل بالكامل
        ضمان لمدة سنتين
        نعم
        مقبض
        مقبض مريح واستخدام سهل

      • الطاقة

        فولتية تلقائية
        100-240 فولت

      • الطاقة

        جاري الشحن
        • شحن كامل لمدة ساعة
        • شحن سريع لعملية حلاقة واحدة
        رأس بديل
        استبدله كل سنتين بـ SH90
        وقت التشغيل
        60 دقيقة / 20 عملية حلاقة
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        9 W

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        طاقة الاستعداد
        0.1 W

      ما محتويات الصندوق؟

      صورة عن التغليف

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • أداة تحديد اللحية بميزة SmartClick
      • فرشاة تنظيف بميزة SmartClick
      • حقيبة صغير فاخرة

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            • لقص كمية شعر أكثر بنسبة 20%، مقارنة مع SensoTouch
            • فرشاة تنظيف بميزة SmartClick - مقارنة بالفرشاة اليدوية وفي ظل الظروف نفسها، وفقًا للنتائج من الاختبار السريري الخارجي على 30 شخصًا وبعد 3 ساعات من التنظيف

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