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تم إيقافه

Shaver series 9000آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

S9171/23

1 جائزة

حلاقة مثالية في كل تمريرة

نقدّم لك آلة الحلاقة Shaver 9000 الأكثر تطورًا على الإطلاق. توفّر تقنية اكتشاف منحنيات الوجه الفريدة تغطية استثنائية لكل منحنيات وجهك، كما يوجّه نظام V-Track الشعر إلى أفضل وضعية قص للحصول على أفضل النتائج الدقيقة.

عرض جميع المزايا

تقص كمية شعر أكبر بنسبة تصل إلى 20%* في تمريرة واحدة

حلاقة مثالية في كل تمريرة

  • شفرات الدقة V-Track

  • رؤوس ContourDetect تتحرك في 8 اتجاهات

  • نظام SmartClean Plus

  • أداة تحديد اللحية بميزة SmartClick

توجّه الشفرات الشعر ليكون في الوضعية الصحيحة لحلاقة دقيقة

توجّه الشفرات الشعر ليكون في الوضعية الصحيحة لحلاقة دقيقة

احصل على الحلاقة الدقيقة المثالية. إذ توجّه الشفرات الدقيقة بنظام V-Track الشعر، وحتى الشعيرات المسطحة والشعيرات ذات الطول مختلف، بلطف لتكون في الوضعية الفضلى لقصها. فهي تقص الشعر بدقة أكبر بنسبة 30% وبتمريرات أقلّ لتبقى بشرتك بأفضل حالة.

تتحرك الرؤوس في 8 اتجاهات مختلفة للحصول على نتائج مذهلة

تتحرك الرؤوس في 8 اتجاهات مختلفة للحصول على نتائج مذهلة

تتبع الرؤوس بميزة ContourDetect التي تتحرك في 8 اتجاهات كل منحنيات وجهك ورقبتك. ستتمكن من حلاقة كمية إضافية من الشعر بنسبة 20% مع كل تمريرة، مما يوفر لك حلاقة ناعمة ودقيقة بالكامل.

استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

اختر طريقة الحلاقة المفضلة لديك. فبفضل غلاف Aquatec للحلاقة الجافة والرطبة، يمكنك اختيار حلاقة جافة ومريحة وسريعة، أو يمكنك اختيار الحلاقة الرطبة مع جل أو رغوة، حتى أثناء الاستحمام.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • صورة لـ AWARD-612383

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إخلاء المسؤولية

  1. لقص كمية شعر أكثر بنسبة 20%، مقارنة مع SensoTouch