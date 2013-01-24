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حلاقة دقيقة، حتى على البشرة الحساسة
تم تصميم آلة الحلاقة Series 7000 من Philips لتزويدك بحلاقة دقيقة على البشرة الحساسة. فقد تم تحسينها بفضل التوجيهات الشخصية، كما تم تطويرها بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية، لمساعدة الرجال في حل مشاكل البشرة الخاصة التي يشكون منها، فكل شخص لديه بشرة مختلفة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حلاقة دقيقة، حتى على البشرة الحساسة
تم تصميم آلة الحلاقة Series 7000 من Philips لتزويدك بحلاقة دقيقة على البشرة الحساسة. فقد تم تحسينها بفضل التوجيهات الشخصية، كما تم تطويرها بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية، لمساعدة الرجال في حل مشاكل البشرة الخاصة التي يشكون منها، فكل شخص لديه بشرة مختلفة. إكتشف كلّ المميزات
حلاقة دقيقة، حتى على البشرة الحساسة
تم تصميم آلة الحلاقة Series 7000 من Philips لتزويدك بحلاقة دقيقة على البشرة الحساسة. فقد تم تحسينها بفضل التوجيهات الشخصية، كما تم تطويرها بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية، لمساعدة الرجال في حل مشاكل البشرة الخاصة التي يشكون منها، فكل شخص لديه بشرة مختلفة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حلاقة دقيقة، حتى على البشرة الحساسة
تم تصميم آلة الحلاقة Series 7000 من Philips لتزويدك بحلاقة دقيقة على البشرة الحساسة. فقد تم تحسينها بفضل التوجيهات الشخصية، كما تم تطويرها بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية، لمساعدة الرجال في حل مشاكل البشرة الخاصة التي يشكون منها، فكل شخص لديه بشرة مختلفة. إكتشف كلّ المميزات
اختبر الانزلاق السلس الذي تقدّمه تقنية الكريات المجهريّة المتطورة من Philips. تم تغليف حلقات آلة الحلاقة المستوحاة من مبادئ الانزلاق في الديناميكيات الهوائية، بآلاف الكريات الشبيهة بالزجاج، لراحة بشرة قصوى.
احصل على حلاقة دقيقة حتى على البشرة الحساسة مع شفرات صلبة وعالية الدقة. تم تصميم حواف الشفرات لقص الشعر بدقة، ما يقلل السحب أو الشد أو التمريرات المتكررة، حتى على اللحية الخفيفة التي لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام.
يمكنك حلاقة حتى مناطق اللحية الكثيفة بفعالية. تستشعر آلة الحلاقة كثافة لحيتك وتضبط القوة تلقائيًا حسب الحاجة.
احصل على نصائح تكيّفية لمعالجة مشاكل البشرة الخاصة التي تشكو منها، سواء أكانت الاحمرار أم الشعور بالحريق الذي تسببه الشفرة أم نمو الشعر تحت الجلد. تم تطوير الخطة بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية لتزويدك بالنصائح حول روتين الحلاقة الذي تتّبعه والتقنية التي تعتمدها عبر تطبيق GroomTribe المتصل. يتعقّب التطبيق تحسّن بشرتك ويعدّل النصائح أثناء كل عملية حلاقة لأفضل النتائج لبشرتك.
اتبع منحنيات وجهك وعنقك بلطف مع رؤوس آلة الحلاقة المرنة التي تتحرك بسهولة على كل المنحنيات. وهي لا تضغط بشدة على البشرة، ما يُعتبر ضروريًا للحصول على حلاقة دقيقة وللتقليل من إجهاد البشرة.
يمكنك الحلاقة باستخدام إعداد السرعة الموصى به والمخصص لبشرتك، أو اختيار إعدادك الخاص عبر تطبيق GroomTribe المتصل. تشمل الخيارات البشرة العادية والحساسة جدًا.
قم بتعديل روتين الحلاقة الخاص بك ليتلاءم مع احتياجاتك. فبفضل ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف، يمكنك الاختيار بين حلاقة جافة ومريحة أو حلاقة رطبة ومنعشة. يمكنك أيضًا الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.
ضَع اللمسات الأخيرة على مظهرك باستخدام أداة التشذيب الدقيق القابلة للتثبيت والمثالية للحفاظ على شاربك وتشذيب سوالفك.
يمكنك الحلاقة لاسلكيًا لمدة 50 دقيقة بعد شحن البطارية بالكامل مرة واحدة.
يمكنك شحن آلة الحلاقة بالكامل في غضون ساعة واحدة بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية والموفرة لاستهلاك الطاقة.
هل أنت في عجلة من أمرك؟ قم بتوصيل آلة الحلاقة بالطاقة لمدة 5 دقائق واحصل على ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة كاملة.
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