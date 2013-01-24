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arcitec

آلة حلاقة كهربائية

RQ1095
التصنيف الإجمالي / 5
  • أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً
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    arcitec آلة حلاقة كهربائية

    RQ1095
    التصنيف الإجمالي / 5

    أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً

    للرجال الباحثين عن الأفضل، توفر آلة الحلاقة arcitec حلاقة ناعمة كلياً، حتى على الرقبة بفضل ميزة الثني والاستدارة حول محورها بالإضافة إلى رؤوس حلاقة ثلاثية المسارات.

    arcitec آلة حلاقة كهربائية

    أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً

    للرجال الباحثين عن الأفضل، توفر آلة الحلاقة arcitec حلاقة ناعمة كلياً، حتى على الرقبة بفضل ميزة الثني والاستدارة حول محورها بالإضافة إلى رؤوس حلاقة ثلاثية المسارات.

    أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً

    للرجال الباحثين عن الأفضل، توفر آلة الحلاقة arcitec حلاقة ناعمة كلياً، حتى على الرقبة بفضل ميزة الثني والاستدارة حول محورها بالإضافة إلى رؤوس حلاقة ثلاثية المسارات.

    arcitec آلة حلاقة كهربائية

    أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً

    للرجال الباحثين عن الأفضل، توفر آلة الحلاقة arcitec حلاقة ناعمة كلياً، حتى على الرقبة بفضل ميزة الثني والاستدارة حول محورها بالإضافة إلى رؤوس حلاقة ثلاثية المسارات.

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      أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً

      ناعمة كلياً، حتى على الرقبة

      إمكانية الثني والاستدارة حول محورها تتكيف مع كل المنحنيات

      إمكانية الثني والاستدارة حول محورها تتكيف مع كل المنحنيات

      ثلاثة رؤوس مستقلة قابلة للثني في وحدة حلاقة تدور على محورها مع مدى حركة كامل. يضمن هذا المزيج الفريد من نوعه ملامسة مثالية للبشرة عند المنحنيات لالتقاط حتى أصعب الشعرات على الرقبة.

      رؤوس حلاقة ثلاثية المسار مع أنظمة حلاقة أكثر بـ 50%

      رؤوس حلاقة ثلاثية المسار مع أنظمة حلاقة أكثر بـ 50%

      تقدم مسارات الحلاقة الثلاثة لرؤوس الحلاقة الثلاثية المسار مساحة حلاقة 50% أكبر من المساحة العادية ورؤوس حلاقة دوارة أحادية المسار.

      نظام تقطيع دقيق

      نظام تقطيع دقيق

      رؤوس رقيقة للغاية بفتحات لحلق الشعيرات الطويلة وفتحات صغيرة فريدة مصممة لالتقاط أقصر الشعيرات الناتئة.

      تشذيب دقيق بواسطة أنبوب

      تشذيب دقيق بواسطة أنبوب

      تقنية تشذيب بواسطة أنبوب مبتكرة لدقة رائعة وسهولة استدارة في شتى الاتجاهات. مثالية لتتبع خطوط الوجه وشذب الشاربين والسبلات الخدية.

      آلة حلاقة قابلة للغسل

      آلة حلاقة قابلة للغسل

      يمكن غسل آلة الحلاقة مضادة للماء بسهولة تحت الحنفية.

      تقنية Super Lift & Cut®

      نظام ثنائي الشفرات يرفع الشعرات ليقوم بالشذب.

      المواصفات التقنية

      • نظام الحلاقة

        إمكانية الثني والاستدارة حول محورها
        نعم
        رؤوس حلاقة ثلاثية المسارات
        نعم
        نظام تقطيع دقيق
        نعم
        تقنية Super Lift & Cut®
        نعم
        تشذيب دقيق بواسطة أنبوب
        نعم
        قابلة للغسل
        نعم
        رؤوس غير قابلة للتآكل
        نعم
        بدون اهتزاز
        نعم
        وحدة حلاقة
        RQ 10
        وحدة حلاقة محورية
        نعم

      • نظام الطاقة

        قابلة للشحن
        نعم
        وقت الشحن
        1  ساعة (ساعات)
        وقت الحلاقة
        لحد 21  يوم (أيام)
        شحن سريع
        نعم
        تحديد تلقائي
        100-240 فولت
        خلايا طاقة ليثيوم-أيون الخضراء القابلة للشحن
        نعم

      • ميزات إلكترونية

        عرض LED متعدد الاستعمالات
        عرض رقمي لدقائق الحلاقة المتبقية
        قفل السفر
        نعم
        مؤشر التنظيف
        نعم
        مؤشر الشحن
        نعم
        مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل إلكتروني
        نعم
        مؤشر استبدال وحدة الحلاقة
        نعم

      • اللون الخارجي

        شاشة بطلاء انعكاسي
        نعم
        لوحات جانبية من الألياف الكربونية
        نعم
        علبة من الفولاذ الذي لا يصدأ مصقولة على نحو رائع
        نعم

      • الملحقات

        علبة حفظ وشحن الطاقة
        نعم
        نظام Jet Clean
        نعم
        غطاء الحماية
        نعم
        فرشاة تنظيف
        نعم

      • التّعبئة

        صندوق مغلق
        نعم

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