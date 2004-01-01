مياه معاد تنقيتها لنكهة قهوة أغنى

تشكّل المياه مكونًا أساسيًا لكل فنجان إسبرسو، لذا، بهدف الحصول على المذاق الأمثل، من الأفضل دائمًا تنقيتها باحترافية. ومن هذا المنطلق يمكن ضبط كل ماكينات تحضير الإسبرسو Saeco اختياريًا لتناسب فلتر المياه المبتكر INTENZA+‎ الذي اشتركنا في تطويره مع شركة BRITA وهي الشركة الأولى عالميًا في صناعة فلاتر المياه المنزلية. ما عليك سوى ضبطه على درجة عسر المياه في منطقتك وستتولى تقنيته المتقدمة القيام بالباقي. والنتيجة؟ مياه مثالية لتحضير الإسبرسو مع أقوى نكهة.