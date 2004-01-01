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Saeco Brita Intenza + خرطوشة فلتر المياه

RI9113/36
Saeco
  • تحضير قهوة مثالية بكبسة زر تحضير قهوة مثالية بكبسة زر تحضير قهوة مثالية بكبسة زر
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    Saeco Brita Intenza + خرطوشة فلتر المياه

    RI9113/36

    تحضير قهوة مثالية بكبسة زر

    يعتبر Intenza+‎ وعاء فلتر مياه مبتكر تم تطويره خصيصًا لحماية مثالية لآلة تحضير القهوة عند تصفية المياه، وذلك عبر توفير مياه أنقى وأفضل مذاقًا لضمان الاستمتاع الكامل بالقهوة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Saeco Brita Intenza + خرطوشة فلتر المياه

    تحضير قهوة مثالية بكبسة زر

    يعتبر Intenza+‎ وعاء فلتر مياه مبتكر تم تطويره خصيصًا لحماية مثالية لآلة تحضير القهوة عند تصفية المياه، وذلك عبر توفير مياه أنقى وأفضل مذاقًا لضمان الاستمتاع الكامل بالقهوة.

    تحضير قهوة مثالية بكبسة زر

    يعتبر Intenza+‎ وعاء فلتر مياه مبتكر تم تطويره خصيصًا لحماية مثالية لآلة تحضير القهوة عند تصفية المياه، وذلك عبر توفير مياه أنقى وأفضل مذاقًا لضمان الاستمتاع الكامل بالقهوة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Saeco Brita Intenza + خرطوشة فلتر المياه

    تحضير قهوة مثالية بكبسة زر

    يعتبر Intenza+‎ وعاء فلتر مياه مبتكر تم تطويره خصيصًا لحماية مثالية لآلة تحضير القهوة عند تصفية المياه، وذلك عبر توفير مياه أنقى وأفضل مذاقًا لضمان الاستمتاع الكامل بالقهوة.

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      تحضير قهوة مثالية بكبسة زر

      مياه معاد تنقيتها للحصول على نكهة قوية

      • لماكينات الإسبرسو Saeco
      مياه معاد تنقيتها لنكهة قهوة أغنى

      مياه معاد تنقيتها لنكهة قهوة أغنى

      تشكّل المياه مكونًا أساسيًا لكل فنجان إسبرسو، لذا، بهدف الحصول على المذاق الأمثل، من الأفضل دائمًا تنقيتها باحترافية. ومن هذا المنطلق يمكن ضبط كل ماكينات تحضير الإسبرسو Saeco اختياريًا لتناسب فلتر المياه المبتكر INTENZA+‎ الذي اشتركنا في تطويره مع شركة BRITA وهي الشركة الأولى عالميًا في صناعة فلاتر المياه المنزلية. ما عليك سوى ضبطه على درجة عسر المياه في منطقتك وستتولى تقنيته المتقدمة القيام بالباقي. والنتيجة؟ مياه مثالية لتحضير الإسبرسو مع أقوى نكهة.

      إعدادات فلتر المياه قابلة للضبط

      إعدادات فلتر المياه قابلة للضبط

      يمكن ضبط إعدادات فلتر المياه بحسب مستوى عسر الماء. ما عليك سوى تعيين حلقة الضبط على Intenza + فلتر المياه. قم بتعيينها على A لمستوى منخفض من المياه العسرة، وعلى B لمستوى متوسط من المياه العسرة (إعداد الشركة المصنعة) وعلى C لمستوى مرتفع من المياه العسرة. سيضمن ذلك الحصول على حماية قصوى من الكلس وأفضل طعم.

      عملية تخمير أكثر فعالية

      عملية تخمير أكثر فعالية

      يضمن فلتر المياه درجة حرارة تخمير ثابتة وضغطًا متسقًا أثناء عملية التخمير، مما يعزز أداء ماكينة الإسبرسو.

      المياه النقية تطيل عمر ماكينة الإسبرسو

      المياه النقية تطيل عمر ماكينة الإسبرسو

      يطيل فلتر المياه فترة استهلاك ماكينة الإسبرسو، مما يضمن لك إمكانية الاستمتاع بالقهوة الأفضل مذاقًا لمدة أطول.

      استبدله كل شهرين

      استبدله كل شهرين

      من المهم تغيير الوعاء بانتظام لضمان مذاق مثالي للقهوة وحماية مستمرة لماكينة القهوة. يُرجى استبدال الوعاء كل شهرين.

      يحمي النظام من تراكم الطبقة الكلسية

      يساعدك فلتر المياه INTENZA+ في حماية ماكينتك من تراكم الطبقة الكلسية الناتجة من مياه الصنبور والتي تؤثر على مذاق القهوة ونكهتها.

      نظام Click & go

      يتم تركيب وعاء فلتر المياه بسهولة في خزان المياه ويصبح جاهزًا للاستخدام في أقل من 30 ثانية.

      متوافق مع كافة أدوات Saeco المنزلية باستثناء Saeco Vienna

      متوافق مع: A modo mio Lavazza و Exprelia و Incanto Base /de luxe و Intellia و Nina manual و Odea و Poemia manual و Primea و Royal Old & 2011‏، و Syntia (كلها) و Talea (كلها) و Xeasy 2011 و Xelsis و Xsmall و Gaggia Accademia و Gaggia Unica و Gaggia Platinum و Gaggia Brera و My Coffee Spidem.

      المواصفات التقنية

      • العلبة

        الكمية
        وعاء فلتر ماء واحد

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