تحضير قهوة مثالية بكبسة زر
يعتبر Intenza+ وعاء فلتر مياه مبتكر تم تطويره خصيصًا لحماية مثالية لآلة تحضير القهوة عند تصفية المياه، وذلك عبر توفير مياه أنقى وأفضل مذاقًا لضمان الاستمتاع الكامل بالقهوة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحضير قهوة مثالية بكبسة زر
يعتبر Intenza+ وعاء فلتر مياه مبتكر تم تطويره خصيصًا لحماية مثالية لآلة تحضير القهوة عند تصفية المياه، وذلك عبر توفير مياه أنقى وأفضل مذاقًا لضمان الاستمتاع الكامل بالقهوة.
تحضير قهوة مثالية بكبسة زر
يعتبر Intenza+ وعاء فلتر مياه مبتكر تم تطويره خصيصًا لحماية مثالية لآلة تحضير القهوة عند تصفية المياه، وذلك عبر توفير مياه أنقى وأفضل مذاقًا لضمان الاستمتاع الكامل بالقهوة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحضير قهوة مثالية بكبسة زر
يعتبر Intenza+ وعاء فلتر مياه مبتكر تم تطويره خصيصًا لحماية مثالية لآلة تحضير القهوة عند تصفية المياه، وذلك عبر توفير مياه أنقى وأفضل مذاقًا لضمان الاستمتاع الكامل بالقهوة.
تشكّل المياه مكونًا أساسيًا لكل فنجان إسبرسو، لذا، بهدف الحصول على المذاق الأمثل، من الأفضل دائمًا تنقيتها باحترافية. ومن هذا المنطلق يمكن ضبط كل ماكينات تحضير الإسبرسو Saeco اختياريًا لتناسب فلتر المياه المبتكر INTENZA+ الذي اشتركنا في تطويره مع شركة BRITA وهي الشركة الأولى عالميًا في صناعة فلاتر المياه المنزلية. ما عليك سوى ضبطه على درجة عسر المياه في منطقتك وستتولى تقنيته المتقدمة القيام بالباقي. والنتيجة؟ مياه مثالية لتحضير الإسبرسو مع أقوى نكهة.
يمكن ضبط إعدادات فلتر المياه بحسب مستوى عسر الماء. ما عليك سوى تعيين حلقة الضبط على Intenza + فلتر المياه. قم بتعيينها على A لمستوى منخفض من المياه العسرة، وعلى B لمستوى متوسط من المياه العسرة (إعداد الشركة المصنعة) وعلى C لمستوى مرتفع من المياه العسرة. سيضمن ذلك الحصول على حماية قصوى من الكلس وأفضل طعم.
يضمن فلتر المياه درجة حرارة تخمير ثابتة وضغطًا متسقًا أثناء عملية التخمير، مما يعزز أداء ماكينة الإسبرسو.
يطيل فلتر المياه فترة استهلاك ماكينة الإسبرسو، مما يضمن لك إمكانية الاستمتاع بالقهوة الأفضل مذاقًا لمدة أطول.
من المهم تغيير الوعاء بانتظام لضمان مذاق مثالي للقهوة وحماية مستمرة لماكينة القهوة. يُرجى استبدال الوعاء كل شهرين.
يساعدك فلتر المياه INTENZA+ في حماية ماكينتك من تراكم الطبقة الكلسية الناتجة من مياه الصنبور والتي تؤثر على مذاق القهوة ونكهتها.
يتم تركيب وعاء فلتر المياه بسهولة في خزان المياه ويصبح جاهزًا للاستخدام في أقل من 30 ثانية.
متوافق مع: A modo mio Lavazza و Exprelia و Incanto Base /de luxe و Intellia و Nina manual و Odea و Poemia manual و Primea و Royal Old & 2011، و Syntia (كلها) و Talea (كلها) و Xeasy 2011 و Xelsis و Xsmall و Gaggia Accademia و Gaggia Unica و Gaggia Platinum و Gaggia Brera و My Coffee Spidem.
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