مصطلحات البحث
أداء متسق مرة بعد مرة
تم تصميم أداة تشذيب اللحية هذه لإمكانية شحنها بواسطة أي كبل بمنفذ USB صغير. فيتم شحنها بالكامل في غضون 8 ساعات لتشغيلها لمدة تصل إلى 30 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، تأتي الشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بميزة الشحذ الذاتي، للاستمتاع بتجربة من دون عناء، تمامًا مثل الاستخدام الأول. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداء متسق مرة بعد مرة
تم تصميم أداة تشذيب اللحية هذه لإمكانية شحنها بواسطة أي كبل بمنفذ USB صغير. فيتم شحنها بالكامل في غضون 8 ساعات لتشغيلها لمدة تصل إلى 30 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، تأتي الشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بميزة الشحذ الذاتي، للاستمتاع بتجربة من دون عناء، تمامًا مثل الاستخدام الأول. إكتشف كلّ المميزات
احصل على عملية تشذيب مثالية وتحمي بشرتك في الوقت نفسه، مرة بعد مرة. تأتي أداة التشذيب مزوّدة بشفرات مصنوعة من الفولاذ وتلامس بعضها بلطف، لتشحذ نفسها أثناء التشذيب، وللحفاظ على حدة عالية وفعالة تمامًا مثل وقت شرائها للمرة الأولى.
احصل على مظهر لحية خفيفة بطول 1 مم وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو على لحية كاملة بطول 10 مم، بدرجات دقة تبلغ 1 مم أو أزل المشط للحصول على عملية تشذيب مثالية بطول 0,5 مم.
اشحن أداة التشذيب لمدة 8 ساعات باستخدام أي كبل بمنفذ USB صغير للحصول على 30 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي. يمكنك توصيل الكبل بالكمبيوتر المحمول أو استخدام محوّل.
احصل على عملية تشذيب مثالية وتحمي بشرتك في الوقت نفسه، مرة بعد مرة. تضم الشفرات أيضًا رؤوسًا مستديرة وأمشاطًا للمساعدة في تفادي تهيّج البشرة.
يمكنك فكّ الرأس وغسله بالمياه لتنظيفه بسهولة. جفّفه قبل إعادة وضعه على الجهاز.
آلة سهلة الحمل والاستخدام ومصممة لمساعدتك على تشذيب الشعر في تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها.
صُنعت كافة منتجاتنا المخصصة للعناية بالمظهر لتدوم طويلاً. فهي تشمل ضمانًا عالميًا لمدة سنتين كما أنها تتوافق مع الفولتية المُتبعة في كل أنحاء العالم ولا تحتاج أبدًا إلى التزييت.
نظام قص
تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه
الملحقات
الطاقة
سهولة الاستعمال
التصميم
الخدمة