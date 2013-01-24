أداء متسق مرة بعد مرة

تم تصميم أداة تشذيب اللحية هذه لإمكانية شحنها بواسطة أي كبل بمنفذ USB صغير. فيتم شحنها بالكامل في غضون 8 ساعات لتشغيلها لمدة تصل إلى 30 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، تأتي الشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بميزة الشحذ الذاتي، للاستمتاع بتجربة من دون عناء، تمامًا مثل الاستخدام الأول. إكتشف كلّ المميزات