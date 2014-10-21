العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- فرشاة التنظيف
- غطاء للحماية
مظهر مثالي
احصل على مظهر مثالي بفضل Philips BT8000. تتميّز أداة التشذيب وآلة الحلاقة هذه ذات الطرفَين بكل ما تحتاج إليه للحفاظ على مظهر مثالي ولحية نظيفة تمامًا. استمتع بتشذيب مثالي وتحديد دقيق وبشرة ناعمة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مظهر مثالي
احصل على مظهر مثالي بفضل Philips BT8000. تتميّز أداة التشذيب وآلة الحلاقة هذه ذات الطرفَين بكل ما تحتاج إليه للحفاظ على مظهر مثالي ولحية نظيفة تمامًا. استمتع بتشذيب مثالي وتحديد دقيق وبشرة ناعمة. إكتشف كلّ المميزات
مظهر مثالي
احصل على مظهر مثالي بفضل Philips BT8000. تتميّز أداة التشذيب وآلة الحلاقة هذه ذات الطرفَين بكل ما تحتاج إليه للحفاظ على مظهر مثالي ولحية نظيفة تمامًا. استمتع بتشذيب مثالي وتحديد دقيق وبشرة ناعمة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مظهر مثالي
احصل على مظهر مثالي بفضل Philips BT8000. تتميّز أداة التشذيب وآلة الحلاقة هذه ذات الطرفَين بكل ما تحتاج إليه للحفاظ على مظهر مثالي ولحية نظيفة تمامًا. استمتع بتشذيب مثالي وتحديد دقيق وبشرة ناعمة. إكتشف كلّ المميزات
تعمل أداة التشذيب المعدنية بالكامل (32 مم) والمشط المزود بـ 12 إعداد طول قابلاً للضبط على منحك طول اللحية الذي تريده بسهولة تامة. إذ يمكنك تحديد إعداد الطول الذي تريده بواسطة عجلة التكبير والتصغير. فأداة التشذيب المصنوعة من معدن متين والمزودة برؤوس مستديرة ناعمة على البشرة تضمن لك تشذيبًا دقيقًا ومتساويًا.
تسهّل آلة الحلاقة بالرقاقات المعدنية المزدوجة عملية تحديد شكل اللحية الذي يناسبك. وتقوم أداة التشذيب الوسطى بالتقاط الشعيرات الأطول والأكثر خشونة في حين تقوم الشفرتان المتحركتان بإجراء حلاقة تامة لتوفير نعومة فائقة.
عند إزالة المشط القابل للضبط ستجد تحته أداة تشذيب معدنية ذات جانبين. استخدم الجانب قياس 32 مم لعملية تشذيب عالية الأداء والجانب قياس 12 مم لتشذيب أكثر دقة في المناطق التي يصعب الوصول إليها. هذا وتلامس الرؤوس المستديرة بشرتك بنعومة فائقة. أما أدوات القص الناعم فتوفر لك عملية تشذيب دقيقة للحصول على نتائج مثالية. فهي ممتازة عندما يتعلق الأمر بالتفاصيل أو المناطق الصغيرة شأن أسفل الأنف أو حول الفم.
لتوفير حماية إضافية للبشرة والحصول على نتائج حلاقة مثالية، استخدمها مع جيل الحلاقة أو رغوة الحلاقة، كما يمكنك استخدامها على بشرة جافة لراحتك. وعند الانتهاء، ما عليك سوى غسل المنتج بماء الحنفية لتنظيفه.
توفر بطارية الليثيوم أيون 75 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي الفعال ويمكن شحنها بالكامل في غضون 4 ساعات.
تحتوي أداة التشذيب المعدنية بالكامل على حواف حادة لأداء أكثر فعالية. وقد تم تصميم أداة التشذيب الدقيق خصيصًا لمنحك عملية تشذيب أدقّ حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
تسهّل عجلة التكبير والتصغير عملية ضبط المشط من خلال 12 إعداد طول. وتوفر هذه الإعدادات دقة لا تُضاهى بدرجة 0,5 مم لإعداد الطول الأقصر، لتحديد المظهر الذي تريده، أي لحية نابتة أو لحية خفيفة. وبالنسبة إلى اللحى الأطول أيضًا، فهي تمنحك الطول الذي تريده بالضبط بدرجات تبلغ 1 مم.
يبقى المصباح مضاء بشكل ثابت للإشارة إلى أن البطارية ممتلئة، ويومض باللون البرتقالي للإشارة إلى أن فترة الاستخدام المتبقية تبلغ 10 دقائق.
يمنحك حامل الشحن القابل للطي راحة لا مثيل لها داخل المنزل ومرونة قصوى أثناء السفر.
تم تصميم المنتج في أوروبا وتصنيع شفرة الحلاقة في اليابان
التصميم
الخدمة
الطاقة
الخدمة
الطاقة
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