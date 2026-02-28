أداة تشذيب معدنية قياس 32 مم أو 15 مم لنتائج مثالية

عند إزالة المشط القابل للضبط ستجد أسفله أداة تشذيب معدنية ذات جانبين. استخدم الجانب مقاس 32 مم لعملية تشذيب عالية الأداء والجانب مقاس 15 مم لتشذيب دقيق في تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها. وتضمن الرؤوس المستديرة ملامسة بشرتك بنعومة. أما أدوات القص الأنعم فتوفر لك عملية تشذيب دقيقة مع نتائج مثالية. تعتبر هذه الأداة مثالية لأدق التفاصيل أو للمناطق مثل تحت الأنف أو حول الفم.