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تم إيقافه

StyleShaverآلة حلاقة وآلة تحديد اللحية مقاومة للماء

QS6141/33

ابتكر أسلوبك الخاص

اختر المظهر الذي تريده بفضل StyleShaver من Philips. تزوّدك أداة تحديد اللحية وآلة الحلاقة المزدوجة الأطراف هذه بكل ما تحتاج إليه بين يديك، لابتكار أي تسريحة، أكانت لحية خفيفة مثالية أم لحية مسرّحة أم حلاقة نظيفة.

عرض جميع المزايا

تشذيب وتسريح وحلاقة لابتكار أسلوبك الخاص

ابتكر أسلوبك الخاص

  • درجة 0,5 مم بين كل إعداد طول وآخر

  • أداة تشذيب ذات جانبين

  • استخدام لاسلكي 50 دقيقة/شحن 4 ساعات

  • آلة حلاقة برقاقات معدنية مزدوجة

أداة تشذيب اللحية وشعيرات الوجه مع 12 إعداد طول من 0.5 إلى 10 مم

أداة تشذيب اللحية وشعيرات الوجه مع 12 إعداد طول من 0.5 إلى 10 مم

تعمل أداة التشذيب المعدنية بالكامل (32 مم) والمشط المزود بـ 12 إعداد طول قابلاً للضبط على منحك طول اللحية الذي تريده بسهولة تامة. إذ يمكنك تحديد إعداد الطول الذي تريده بواسطة عجلة التكبير والتصغير. فأداة التشذيب المصنوعة من معدن متين والمزودة برؤوس مستديرة ناعمة على البشرة تضمن لك تشذيبًا دقيقًا ومتساويًا.

آلة حلاقة جديدة برقاقات معدنية لحلاقة أسرع بنسبة 20% من أي وقت مضى

آلة حلاقة جديدة برقاقات معدنية لحلاقة أسرع بنسبة 20% من أي وقت مضى

تسهّل آلة الحلاقة بالرقاقات المعدنية المزدوجة عملية تحديد شكل اللحية الذي يناسبك. وتقوم أداة التشذيب الوسطى بالتقاط الشعيرات الأطول والأكثر خشونة في حين تقوم الشفرتان المتحركتان بإجراء حلاقة تامة لتوفير نعومة فائقة.

أداة تشذيب معدنية قياس 32 مم أو 15 مم لنتائج مثالية

أداة تشذيب معدنية قياس 32 مم أو 15 مم لنتائج مثالية

عند إزالة المشط القابل للضبط ستجد أسفله أداة تشذيب معدنية ذات جانبين. استخدم الجانب مقاس 32 مم لعملية تشذيب عالية الأداء والجانب مقاس 15 مم لتشذيب دقيق في تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها. وتضمن الرؤوس المستديرة ملامسة بشرتك بنعومة. أما أدوات القص الأنعم فتوفر لك عملية تشذيب دقيقة مع نتائج مثالية. تعتبر هذه الأداة مثالية لأدق التفاصيل أو للمناطق مثل تحت الأنف أو حول الفم.

المواصفات التقنية

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