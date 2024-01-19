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تم إيقافه

OneBlade Proمناطق الوجه

QP6530/23

5

| (2) الآراء | توصي نسبة 100% من الأشخاص بهذا المنتج

1 جائزة

تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

إن OneBlade Pro من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية الثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها.

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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

اختر شفرة OneBlade من Philips، العلامة التجارية المفضلة للعناية الشخصية بالأجهزة الكهربائية رقم 1 عالميًا 1

مصممة لقص الشعر، وليس البشرة

تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

  • بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن

  • مشط دقيق مع 12 إعدادًا للطول

  • للاستخدام الرطب والجاف

  • مؤشر مستوى البطارية

تقنية OneBlade الفريدة

تقنية OneBlade الفريدة

تم تصميم أداة OneBlade من Philips لتسريح شعر الوجه والعناية بشعر الجسم، وهي تقوم بتشذيب الشعر مهما كان طوله وحلاقته وتحديد حوافه. علاوة على ذلك، توفر هذه الأداة حلاقة سهلة ومريحة بفضل غلاف يسمح بالانزلاق مع رؤوس مستديرة، كما تتميز بأداة قص تتحرك 200 مرة في الثانية، ما يجعلها فعّالة حتى على الشعيرات الأطول.

تشذيب الشعر

تشذيب الشعر

يمكنك التشذيب للحصول على اللحية الخفيفة المفضلة لديك. تأتي أداة OneBlade من Philips مزوّدة بمشط دقيق مع 12 إعدادًا للطول لتتمكن من ابتكار أي تسريحة، بدءًا من تأثير اللحية النامية بعد الظهر وصولاً إلى التشذيب الدقيق وتسريحة اللحية الأطول.

استمتع بحواف دقيقة

استمتع بحواف دقيقة

حدّد الخطوط بدقة في غضون ثوانٍ باستخدام الشفرة بجانبَين التي تتيح لك رؤية كل خصلة شعر تقصها.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • صورة لـ AWARD-3112060

المراجعات

تتم إدارة هذه المراجعات من قِبل Bazaarvoice وهي تتوافق مع سياسة مصادقة الأصالة من Bazaarvoice، المدعومة بتقنية مكافحة الاحتيال والتحليل البشري. يمكن العثور على المزيد من التفاصيل على
تُعد آراء العملاء على شكل تقييمات للمنتجات وتقييمات بالنجوم مفيدة لجميع العملاء. فهي تتيح لك معرفة المزيد عن المنتج وتساعدك على اتخاذ قرار الشراء. يمكن لأي عميل اشترى منتجًا عبر الإنترنت أو من المتجر تقديم مراجعة

5.0

من 5

2

الآراء

100%

توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج

4
3
2
1

19/01/2024

United Arab Emirates

United Arab Emirates

مميزات رهيبة

إشتريت هذا المنتج منذ ٣ أشهر و أنا جدا سعيد من هذا المنتج

الحسنات

جيد جدا

سلبيات

لا شيء

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج OneBlade Pro QP6530/23 مناطق الوجه

تاريخ الاستخدام 2022-12-19

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج OneBlade Pro QP6530/23 مناطق الوجه

تاريخ الاستخدام 2022-12-19

17/12/2024

Saudi Arabia

Saudi Arabia

ممتاز

اشتريتها قبل شهرين ممتازة واستخدامها سهل والشحن سريع ويكفي حلاقة اكثر من ٣ مرات

الحسنات

التحديد وسهولة الاستخدام والشحن فترة طويلة

سلبيات

لايوجد

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج OneBlade Pro QP6530/23 مناطق الوجه

تاريخ الاستخدام 2023-11-17

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج OneBlade Pro QP6530/23 مناطق الوجه

تاريخ الاستخدام 2023-11-17

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إخلاء المسؤولية

  1. استطلاع إلكتروني شمل 16003 من الرجال الذين يستخدمون آلات حلاقة الشعر الكهربائية، أُجري في عام 2024. 

  1. لأفضل تجربة حلاقة. بالاستناد إلى عمليتَي حلاقة كاملتَين في الأسبوع. قد تختلف النتائج الفعلية.