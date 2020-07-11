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تم إيقافه
تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله
إن OneBlade من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية جديدة وثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها.
اختر شفرة OneBlade من Philips، العلامة التجارية المفضلة للعناية الشخصية بالأجهزة الكهربائية رقم 1 عالميًا 1
تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
بغض النظر عن طول الشعر
3 أمشاط للحية الخفيفة، قابلة للتثبيت
قابلة لإعادة الشحن، استخدام رطب وجاف
تم تصميم أداة OneBlade من Philips لتسريح شعر الوجه والعناية بشعر الجسم، وهي تقوم بتشذيب الشعر مهما كان طوله وحلاقته وتحديد حوافه. علاوة على ذلك، توفر هذه الأداة حلاقة سهلة ومريحة بفضل غلاف يسمح بالانزلاق مع رؤوس مستديرة، كما تتميز بأداة قص تتحرك 200 مرة في الثانية، ما يجعلها فعّالة حتى على الشعيرات الأطول.
يمكنك التشذيب للحصول على اللحية الخفيفة المفضلة لديك. تأتي شفرة الوجه OneBlade من Philips مزوّدة بثلاثة أمشاط للحية الخفيفة. استخدم المشط بطول 1 مم للحصول على تأثير اللحية النامية بعد الظهر وبطول 3 مم لتشذيب دقيق و5 مم للحية خفيفة وطويلة.
حدّد الخطوط بدقة في غضون ثوانٍ باستخدام الشفرة بجانبَين التي تتيح لك رؤية كل خصلة شعر تقصها.
4.2
من 5
18
الآراء
94%
توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج
AJM649
11/07/2020
United Arab Emirates
جزء من العرض الترويجي
يتميز هذا المنتج بمميزات رائعة
سهلة ومريحة عند الاستخدام وخفيفة الوزن، شحن سريع وعمر طويل للبطارية، مناسبة للاستخدام اليومي والسفر لصغر الحجم مقابل آداء رائع. شفره مريحه تغنيك عن الموس التقليدي.
الحسنات
سرعة الحلاقة، خفة الوزن، سرعة الشحن، البطارية.
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تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج QP2520/33 أداة OneBlade
تاريخ الاستخدام 2019-06-11
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تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج QP2520/33 أداة OneBlade
تاريخ الاستخدام 2019-06-11
HEr0o
18/07/2026
Saudi Arabia
اقوى جهاز حلاقه عرفته
استخدمتها مره وحده وضاعت 😔وكانت جدا حلوه وشكراً لكم كثيراً
الحسنات
سهولة الحلاقه
سلبيات
لايوجد
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تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج OneBlade QP1424/10 مناطق الوجه
تاريخ الاستخدام 2026-06-18
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تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج OneBlade QP1424/10 مناطق الوجه
تاريخ الاستخدام 2026-06-18
AhmAd / Saudi Arabia
17/10/2025
Saudi Arabia
ون بليد رائعة
ون بليد بديل للموس التقليدي وهي رائعة اشتريتها من شهرين تقريباً واستغنيت عن الموس التقليدي فهي لاتسبب الجروح وسهله الاستخدام والتنظيف
الحسنات
مفيدة جدا
سلبيات
تتاخر مدة الشحن
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تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج OneBlade QP1424/10 مناطق الوجه
تاريخ الاستخدام 2024-09-17
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج OneBlade QP1424/10 مناطق الوجه
تاريخ الاستخدام 2024-09-17
استطلاع إلكتروني شمل 16003 من الرجال الذين يستخدمون آلات حلاقة الشعر الكهربائية، أُجري في عام 2024.
لتزويدك بأفضل تجربة حلاقة، تدوم كل شفرة لغاية 4 أشهر. بالاستناد إلى عمليتَي حلاقة كاملتَين في الأسبوع. قد تختلف النتائج الفعلية.