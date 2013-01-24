مصطلحات البحث
رؤية ممتازة، دقة قصوى
إن تقنية MicroBlade العصرية مصمّمة لمنحك دقة لا سابق لها تسمح لك بالحصول على المظهر الذي تريده.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رؤية ممتازة، دقة قصوى
إن تقنية MicroBlade العصرية مصمّمة لمنحك دقة لا سابق لها تسمح لك بالحصول على المظهر الذي تريده.
رؤية ممتازة، دقة قصوى
إن تقنية MicroBlade العصرية مصمّمة لمنحك دقة لا سابق لها تسمح لك بالحصول على المظهر الذي تريده.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رؤية ممتازة، دقة قصوى
إن تقنية MicroBlade العصرية مصمّمة لمنحك دقة لا سابق لها تسمح لك بالحصول على المظهر الذي تريده.
الميزات
ملحقات
نظام الطاقة
نظام قص
ضمان