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مجموعة تشذيب وترتيب الشعر

QG3150
التصنيف الإجمالي / 5
  • رؤية ممتازة، دقة قصوى رؤية ممتازة، دقة قصوى رؤية ممتازة، دقة قصوى
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    مجموعة تشذيب وترتيب الشعر

    QG3150
    التصنيف الإجمالي / 5

    رؤية ممتازة، دقة قصوى

    إن تقنية MicroBlade العصرية مصمّمة لمنحك دقة لا سابق لها تسمح لك بالحصول على المظهر الذي تريده.

    مجموعة تشذيب وترتيب الشعر

    رؤية ممتازة، دقة قصوى

    إن تقنية MicroBlade العصرية مصمّمة لمنحك دقة لا سابق لها تسمح لك بالحصول على المظهر الذي تريده.

    رؤية ممتازة، دقة قصوى

    إن تقنية MicroBlade العصرية مصمّمة لمنحك دقة لا سابق لها تسمح لك بالحصول على المظهر الذي تريده.

    مجموعة تشذيب وترتيب الشعر

    رؤية ممتازة، دقة قصوى

    إن تقنية MicroBlade العصرية مصمّمة لمنحك دقة لا سابق لها تسمح لك بالحصول على المظهر الذي تريده.

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      إن تقنية MicroBlade العصرية مصمّمة لمنحك دقة لا سابق لها تسمح لك بالحصول على المظهر الذي تريده.

      أكثر حدة من التيتانيوم

      شفرات من فولاذ Inox مقوى تدوم مدى الحياة.

      المواصفات التقنية

      • الميزات

        9 إعدادات تحديد الطول
        نعم

      • ملحقات

        حامل التخزين
        نعم
        آلة حلاقة صغيرة
        نعم
        شفرة آلة حلاقة كاملة الحجم
        نعم
        مشط بتسعة أوضاع لقصاص الشعر
        نعم
        مشط بتسعة أوضاع للحية والشارب
        نعم
        آلة تشذيب شعر الأنف والأذن
        نعم
        حلاقة دقيقة
        نعم

      • نظام الطاقة

        قابلة للشحن
        تعمل بدون أسلاك
        وقت الشحن
        10  ساعة (ساعات)
        فترة التشغيل
        35  دقيقة (دقائق)

      • نظام قص

        لا تحتاج إلى صيانة - لا حاجة إلى الزيت
        نعم

      • ضمان

        ضمان عالمي مدة سنتين
        نعم

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