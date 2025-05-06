تقنية OptimalTEMP مع ضمان عدم الاحتراق

بفضل تقنية OptimalTEMP، نضمن كيّ كل الأقمشة القابلة للكيّ من دون حرقها بغض النظر عن إعداد البخار الذي تختاره. قم بكيّ أي نوع من الأقمشة، بدءًا من قمصان الحرير وصولاً إلى القمصان القطنية، بكل راحة بال. نضمن عدم تسبب أداة الكي المولّدة للبخار بحرق أي قماش قابل للكيّ عند تركها من دون مراقبة. وبالتالي، يمكنك تركها بأمان على الملابس أو لوح الكيّ.