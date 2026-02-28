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جديد

السلسلة 4000أداة كي مولّدة للبخار

PSG4020/36

تصميم مدمج للغاية. أداء فائق القوة.

تم تصميم PerfectCare من السلسلة 4000 بأصغر شكل ممكن لتقديم أداء بخار قوي وفعّال. استمتع بكيّ أسرع دون التنازل عن مساحة التخزين في منزلك. ومع تقنية OptimalTEMP، نضمن عدم حرق أي قماش قابل للكيّ.*

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علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ

أداة الكي المولّدة للبخار صغيرة الحجم، وآمنة على جميع الأقمشة القابلة للكيّ

تصميم مدمج للغاية. أداء فائق القوة.

  • يوفّر التصميم المدمج المساحة ويتناسب بسهولة مع منزلك.

  • بخار قوي لإزالة التجاعيد العنيدة بفعالية حتى على أسمك الأقمشة.

  • تقنية OptimalTEMP تحافظ على الملابس مع ضمان عدم حرق أي قماش قابل للكيّ.

تصميم مدمج لتخزين أسهل

تصميم مدمج لتخزين أسهل

يعتبر تصميم أداة الكي الخفيف الوزن والصغير الحجم مثاليًا لتخزينها، ولتتّسع بسهولة على لوح الكيّ. تتميّز أدوات الكي المولّدة للبخار التي نقدّمها بتقنية ProVelocity الحصرية، مما يجعلها أصغر حجمًا من أي وقت مضى.

بخار قوي

بخار قوي

بخار قوي ومستمر لإزالة التجاعيد بفعالية حتى أصعب التجاعيد على أسمك الأقمشة.

تقنية OptimalTEMP مع ضمان عدم التسبب بحروق

تقنية OptimalTEMP مع ضمان عدم التسبب بحروق

بفضل تقنية OptimalTEMP، يمكنك الحصول على نتائج رائعة مع إعداد درجة الحرارة المثالية. كما نضمن عدم حرق أي أقمشة قابلة للكيّ، حتى عند ترك أداة الكي دون مراقبة. لذا يمكنك وضعها بأمان على الملابس أو لوح الكيّ دون أي قلق.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. على جميع الملابس القابلة للكي.

  2. مقارنةً بوضع MAX.

  3. تم الاختبار بواسطة جهة خارجية لأنواع البكتيريا Escherichia coli 8739 والعـنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضات البيضاء ATCC 10231 مع دقيقة واحدة من وقت البخار.