مفكرة علاج يومية لنظرة عامة منظّمة

تشكل مفكرة العلاج اليومية جزءًا من تطبيق PulseRelief. وبالضغط مرة واحدة على وظيفة المفكرة اليومية، تحصل على نظرة عامة شاملة على تاريخ علاجك الشخصي. يمكن استخدام هذه النظرة العامة لتحسين العلاج وتخفيف الآلام إلى أقصى حدّ (بالتعاون مع اختصاصي في الرعاية الصحية أو بمفردك).