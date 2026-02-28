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تم إيقافه

PulseReliefعلاج كهربائي لاسلكي

PR3840/00

تم إثبات قدرته على المساعدة في التخفيف من الآلام*

يقدّم PulseRelief من Philips تقنية TENS المثبّتة سريريًا لقدرتها على التخفيف من الألم. إنه جهاز رفيع وخفيف الوزن ولاسلكي ومريح لارتدائه تحت الثياب، ويوفر علاجًا يمكن التحكم بواسطة عبر التطبيق المصمم خصيصًا للأجهزة التي تعمل بنظام iOS أو Android للاستمتاع بحياة نشطة.

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التخفيف من الآلام لاسلكيًا عبر التحكم بواسطة تطبيق

تم إثبات قدرته على المساعدة في التخفيف من الآلام*

  • يمكن التحكم به بواسطة تطبيق

  • 15 وحدة TENS و5 برامج EMS

  • 60 مستوى قوة

  • متوافق مع نظامَي التشغيل iOS وAndroid

تحكّم بالعلاج من جهاز iOS أو Android

تحكّم بالعلاج من جهاز iOS أو Android

يمكنك التحكم بالعلاج عبر Bluetooth منخفض الطاقة على جهاز iOS أو Android (راجع المواصفات للتوافق) للحصول على درجة عالية من القدرة على التحرك أثناء استخدام PulseRelief. وتمكّنك هذه الميزة من مزاولة أنشطتك اليومية من دون أن تعيق الأسلاك حركتك.

20 علاجًا مع 60 مستوى قوة

يقدّم جهاز PulseRelief مجموعة متنوعة من العلاجات. وبفضل 15 وحدة TENS [التحفيز الكهربائي للعصب عبر الجلد] و5 برامج EMS [التحفيز الكهربائي للعضلات]، يقدّم هذا الجهاز علاجًا متعدد الاستخدامات. ويمكن استخدام برامج وحدات TENS الـ 15 لتخفيف الآلام المزمنة الخفيفة إلى المتوسطة التي تصيب الجهاز العضلي الهيكلي، أو آلام الفصال العظمي، أو الآلام المزمنة بشكل عام.* وتقدم برامج EMS الـ 5 تحفيزًا من المحتمل أن يساعد على تقوية العضلات.

مفكرة علاج يومية لنظرة عامة منظّمة

تشكل مفكرة العلاج اليومية جزءًا من تطبيق PulseRelief. وبالضغط مرة واحدة على وظيفة المفكرة اليومية، تحصل على نظرة عامة شاملة على تاريخ علاجك الشخصي. يمكن استخدام هذه النظرة العامة لتحسين العلاج وتخفيف الآلام إلى أقصى حدّ (بالتعاون مع اختصاصي في الرعاية الصحية أو بمفردك).

المواصفات التقنية

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  1. م. جونسون، م مارتينسون (2007). فعالية التحفيز الإلكتروني للأعصاب لعلاج الآلام المزمنة التي تصيب الجهاز العضلي الهيكلي: تحليلات لاحقة للتجارب العشوائية المضبوطة. مجلة Pain العدد 130، من الصفحة 157 إلى 165