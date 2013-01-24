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راحة قصوى بدون سحب الشعر
تسمح لك أداة تشذيب شعر الأنف من السلسلة 1000 من Philips بتشذيب شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بلطف. تم تصميم تقنية PrecisionTrim ونظام Protective Guard الجديدَين لضمان عملية تشذيب سهلة وفعالة بدون عناء السحب والشد. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
راحة قصوى بدون سحب الشعر
تسمح لك أداة تشذيب شعر الأنف من السلسلة 1000 من Philips بتشذيب شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بلطف. تم تصميم تقنية PrecisionTrim ونظام Protective Guard الجديدَين لضمان عملية تشذيب سهلة وفعالة بدون عناء السحب والشد. إكتشف كلّ المميزات
راحة قصوى بدون سحب الشعر
تسمح لك أداة تشذيب شعر الأنف من السلسلة 1000 من Philips بتشذيب شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بلطف. تم تصميم تقنية PrecisionTrim ونظام Protective Guard الجديدَين لضمان عملية تشذيب سهلة وفعالة بدون عناء السحب والشد. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
راحة قصوى بدون سحب الشعر
تسمح لك أداة تشذيب شعر الأنف من السلسلة 1000 من Philips بتشذيب شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بلطف. تم تصميم تقنية PrecisionTrim ونظام Protective Guard الجديدَين لضمان عملية تشذيب سهلة وفعالة بدون عناء السحب والشد. إكتشف كلّ المميزات
يمكنك الوصول بسهولة إلى شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه وإزالته براحة. تأكد من أن فتحتَي أنفك نظيفتان قبل الاستخدام وأدخل أداة التشذيب إلى أنفك بحذر بمسافة لا تتخطى 0,5 سم وحركها ببطء بشكل دائري. عند تشذيب شعر الأذن، تأكد من أن الأذنَين خاليتان من الشمع.
يوفر نظام Protective Guard الذي نقدّمه غطاءً للشفرات تم تصميمه لضمان عدم ملامستها البشرة على الإطلاق أثناء توجيه شعرك نحو عنصر القص بأمان. وتم تصميم نظام Protecive Guard ليصبح التشذيب مريحًا وآمنًا، وللحد من الشعيرات التي لا يتم التقاطها مع الحماية من سحب الشعر، أو شدّه أو الشقوق والجروح.
تتميّز أداة القص المبتكرة التي نقدّمها بجانبَين لضمان قص الشعر بالكامل، بسرعة وبدون مجهود من أي زاوية وفي أي اتجاه. إن الشفرات مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المتين وتم تصميمها لتدوم طويلاً.
يمكنك تشغيل/إيقاف تشغيل جهازك بسهولة باستخدام يد واحدة. يمكّنك المقبض غير المالس من الإمساك بالجهاز بأفضل طريقة حتى أثناء الحلاقة الرطبة، لتحكّم أفضل عند تشغيل أداة التشذيب.
إن أداة التشذيب هذه مقاومة للمياه، فيسهل تنظيفها: ما عليك سوى غسلها تحت الحنفية.
تعمل أداة التشذيب هذه بواسطة بطارية AA واحدة مضمّنة في العلبة، فتكون أداة التشذيب جاهزة للاستخدام على الفور. لتغيير البطارية، افتح الجهاز من خلال تدوير الجهة السفلية نحو اليسار برفق. اسحب الجهة السفلية نحوك للوصول إلى حجرة البطارية.
تم تصميم كل منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً ولتوفير أداء موثوق به مرة بعد مرة. تأتي أداة التشذيب هذه مع ضمان عالمي لمدة سنتَين.
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