يعمل مع جهاز ممكّن لاستخدام Bluetooth

تعد تقنية Bluetooth عبارة عن تقنية للاتصال اللاسلكي قصير النطاق وتتميز بالقوة كما أنها مزودة بميزة توفير الطاقة. تسمح لك هذه التقنية بالاتصال اللاسلكي بأجهزة Bluetooth الأخرى بسهولة، لتتمكن بسلاسة من تشغيل موسيقاك المفضلة من أي أجهزة هواتف ذكية أو أجهزة كمبيوتر لوحي أو حتى أجهزة الكمبيوتر المحمول بما في ذلك iPod أو iPhone عبر السماعة التي تم تمكين Bluetooth بها.