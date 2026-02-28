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2000 Seriesسماعات الوسائط المتعددة 2.1

MMS2220B/73

الموسيقى والأفلام والترفيه

مع إخراج يبلغ 110 واط، تُعد مكبرات الصوت MMS2220B بتقنية Bluetooth مثالية للترفيه المنزلي. يمكن وضعها عموديًا بشكل منفرد، أو تحويلها إلى نظام صوت عمودي عند الطلب.

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الموسيقى والأفلام والترفيه

  • Bluetooth®‎

  • FM

  • USB

استمتع بالموسيقى والألعاب والأفلام والتلفزيون ومقاطع الفيديو على الإنترنت

المرافق المثالي للكمبيوتر المحمول بحيث يمكنك تشغيل الموسيقى ومقاطع فيديو الوسائط المتعددة بصوت عالي الجودة.

صوت مرتفع وواضح

يعمل مع جهاز ممكّن لاستخدام Bluetooth

يعمل مع جهاز ممكّن لاستخدام Bluetooth

تعد تقنية Bluetooth عبارة عن تقنية للاتصال اللاسلكي قصير النطاق وتتميز بالقوة كما أنها مزودة بميزة توفير الطاقة. تسمح لك هذه التقنية بالاتصال اللاسلكي بأجهزة Bluetooth الأخرى بسهولة، لتتمكن بسلاسة من تشغيل موسيقاك المفضلة من أي أجهزة هواتف ذكية أو أجهزة كمبيوتر لوحي أو حتى أجهزة الكمبيوتر المحمول بما في ذلك iPod أو iPhone عبر السماعة التي تم تمكين Bluetooth بها.

المواصفات التقنية

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