مضخم صوت فرعي لتوفير جهير عميق بالإضافة إلى مكبرات صوت موجودة على الجانب أو الخلف لصوت عالٍ واضح

يتم تقسيم نظام الصوت إلى مضخم صوت فرعي تم تحسينه لإعادة إنتاج ترددات الجهير ومكبرات الصوت الموجودة على الجانب أو الخلف التي تم تحسينها لتوفير ترددات متوسطة وعالية المدى. والنتيجة هي نظام يعيد بقوة إنتاج مجموعة كاملة من الترددات الصوتية من الجهير العميق إلى موسيقى عالية واضحة وضوح الشمس مع الحد الأدنى من التشويه.