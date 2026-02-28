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MMS2200B/73
مكبر صوت مضمّن للموسيقى والأفلام
حل متكامل لاحتياجات الترفيه الخاصة بك. مع غياب أي قيود على المساحة، وبمساعدة مضخم الصوت المضمّن، يتيح لك مكبر الصوت MMS2200B الاستمتاع بالموسيقى والأفلام إلى أقصى حد مع النظام الخاص به بقوة 100 واط.
Bluetooth®
إمكانية تشغيل بواسطة USB/ SD/ FM
وعاء سعة 3.4 لتر
تصميم رائع لإضفاء المزيد من الحياة على مساحتك الخاصة.
يتم تقسيم نظام الصوت إلى مضخم صوت فرعي تم تحسينه لإعادة إنتاج ترددات الجهير ومكبرات الصوت الموجودة على الجانب أو الخلف التي تم تحسينها لتوفير ترددات متوسطة وعالية المدى. والنتيجة هي نظام يعيد بقوة إنتاج مجموعة كاملة من الترددات الصوتية من الجهير العميق إلى موسيقى عالية واضحة وضوح الشمس مع الحد الأدنى من التشويه.
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