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MCM277/98

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خيار قابلية التعليق على الحائط لمرونة تحديد موقعه

خيار قابلية التعليق على الحائط لمرونة تحديد موقعه

ومع هذا الجمع المثالي بين الرفع وتعدد الاستخدامات، تم تصميم نظام صوت Philips الخاص بك بذكاء ليتجانس مع المساحة التي تعيش فيها. تقوم قاعدة نظام الصوت بوظيفة الحامل ليتمكن النظام من التموضع بأمان وأناقة على أي رف أو كابينة. وعند التعليق على الحائط، ستتوفر لديك نفس درجة المرونة الخاصة بالحامل الحر.

التحكم بالصوت الرقمي للحصول على إعدادات مثالية لنمط الموسيقى

التحكم بالصوت الرقمي للحصول على إعدادات مثالية لنمط الموسيقى

توفر لك ميزة التحكم بالصوت الرقمي مجموعة مختارة من عناصر التحكم مسبقة الإعداد بموسيقى الجاز والروك والبوب والكلاسيكية، والتي يمكنك استخدامها لتحسين نطاقات تردد أنماط موسيقية مختلفة. ويستخدم كل وضع تقنية المعادلات الرسومية لضبط توازن الصوت تلقائيًا وتحسين أكثر ترددات الصوت أهمية في نمط الموسيقى الذي اخترته. وفي الأساس، تجعل ميزة التحكم بالصوت الرقمي من السهل عليك تحقيق أقصى متعة من موسيقاك عن طريق ضبط توازن الصوت بدقة ليتناسب مع نوع الموسيقى قيد التشغيل.

تشغيل MP3/WMA-CD وCD وCD-RW

تشغيل MP3/WMA-CD وCD وCD-RW

تسمح تقنية ضغط الصوت بتصغير حجم ملفات الموسيقى الرقمية الكبيرة حتى 10 مرات من دون تخفيض جودتها الصوتية بشكل كبير. ويعد كل من MP3 أوWMA من تنسيقات الضغط التي تسمح لك بالاستمتاع بعالم الموسيقى الرقمية على مشغل Philips. قم بتنزيل أغاني بتنسيق MP3 أو WMA من مواقع الموسيقى المرخصة عبر الإنترنت أو قم بإنشاء ملفات موسيقى بتنسيق MP3 أو WMA عن طريق نسخ أقراص الصوت المضغوطة ونقلها إلى المشغل.

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
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