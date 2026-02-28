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MCM2150/05
صوت غني وقوي
استمع إلى الموسيقى المفضلة لديك على مشغّل الموسيقى المحمول مع USB Direct و Audio in. يقوم النظام المصغر من Philips بتشغيل MP3-CD و CD-R/RW ويتضمن مكبرات الصوت Bass Reflex لتوفير جهير قوي ودراماتيكي.
CD وMP3-CD وUSB وFM
70 واط كحد أقصى
توفر لك ميزة التحكم بالصوت الرقمي مجموعة مختارة من عناصر التحكم مسبقة الإعداد بالتوازن والوضوح والقوة والدفء والسطوع والتي يمكنك استخدامها لتحسين نطاقات تردد أنماط موسيقية مختلفة. ويستخدم كل وضع تقنية المعادلات الرسومية لضبط توازن الصوت تلقائيًا وتحسين أكثر ترددات الصوت أهمية في نمط الموسيقى الذي اخترته. وفي النهاية، تجعل ميزة التحكم بالصوت الرقمي من السهل عليك تحقيق أقصى متعة من موسيقاك عن طريق ضبط توازن الصوت بدقة ليتناسب مع نوع الموسيقى قيد التشغيل.
ما عليك سوى توليف المحطة التي ترغب في ضبطها بشكل مسبق والضغط باستمرار فوق زر الإعداد المسبق لتذكر التردد. ومع إمكانية تخزين المحطات التي تم ضبطها بشكل مسبق، تستطيع الوصول بسرعة إلى محطة الراديو المفضلة لديك من دون الحاجة إلى ضبط الترددات يدويًا في كل مرة.
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