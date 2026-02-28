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تم إيقافه

نظام الموسيقى Micro

MCM2150/05

صوت غني وقوي

استمع إلى الموسيقى المفضلة لديك على مشغّل الموسيقى المحمول مع USB Direct و Audio in. يقوم النظام المصغر من Philips بتشغيل ‏MP3-CD و CD-R/RW ويتضمن مكبرات الصوت Bass Reflex لتوفير جهير قوي ودراماتيكي.

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الشغف بالصوت

صوت غني وقوي

  • CD وMP3-CD وUSB وFM

  • 70 واط كحد أقصى

الحد الأقصى لإخراج طاقة بقوة RMS 70 واط

التحكم بالصوت الرقمي للحصول على إعدادات مثالية لنمط الموسيقى

توفر لك ميزة التحكم بالصوت الرقمي مجموعة مختارة من عناصر التحكم مسبقة الإعداد بالتوازن والوضوح والقوة والدفء والسطوع والتي يمكنك استخدامها لتحسين نطاقات تردد أنماط موسيقية مختلفة. ويستخدم كل وضع تقنية المعادلات الرسومية لضبط توازن الصوت تلقائيًا وتحسين أكثر ترددات الصوت أهمية في نمط الموسيقى الذي اخترته. وفي النهاية، تجعل ميزة التحكم بالصوت الرقمي من السهل عليك تحقيق أقصى متعة من موسيقاك عن طريق ضبط توازن الصوت بدقة ليتناسب مع نوع الموسيقى قيد التشغيل.

موالفة رقمية باستخدام المحطات مسبقة الإعداد لراحة إضافية

موالفة رقمية باستخدام المحطات مسبقة الإعداد لراحة إضافية

ما عليك سوى توليف المحطة التي ترغب في ضبطها بشكل مسبق والضغط باستمرار فوق زر الإعداد المسبق لتذكر التردد. ومع إمكانية تخزين المحطات التي تم ضبطها بشكل مسبق، تستطيع الوصول بسرعة إلى محطة الراديو المفضلة لديك من دون الحاجة إلى ضبط الترددات يدويًا في كل مرة.

المواصفات التقنية

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