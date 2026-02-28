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MCD388/98
ومع هذا الجمع المثالي بين الرفع وتعدد الاستخدامات، تم تصميم نظام صوت Philips الخاص بك بذكاء ليتجانس مع المساحة التي تعيش فيها. تقوم قاعدة نظام الصوت بوظيفة الحامل ليتمكن النظام من التموضع بأمان وأناقة على أي رف أو كابينة. وعند التعليق على الحائط، ستتوفر لديك نفس درجة المرونة الخاصة بالحامل الحر.
تسمح لك إمكانية ارتباط وصلة MP3 بتشغيل محتوى MP3 مباشرةً من خلال مشغلات الوسائط المحمولة. وإلى جانب ميزة الاستمتاع بموسيقاك المفضلة بجودة صوت متميزة يوفرها نظام الصوت، ستريحك وصلة MP3 تمامًا، فكل ما عليك القيام به هو توصيل مشغل MP3 المحمول بنظام الصوت.
يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.
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