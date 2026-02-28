وظائف مؤقت الاستيقاظ والنوم

تتضمن الكثير من الساعات مجموعة متنوعة من خيارات التنبيه. ولكن راديو Philips المزود بساعة يقوم بإيقاظك على صوت الراديو أو صافرة المنبه التقليدية. ويسمح لك مؤقت النوم ببرمجة المدة الزمنية المطلوبة ليتم تشغيل الموسيقى طوال المدة التي عادةً ما تستغرقها حتى تخلد إلى النوم. وبصرف النظر عما تحتاجه من ساعة المنبه وسواء أكان ذلك صافرة الصباح التي يصدر عنها رنين ثابت أو الاستماع إلى موسيقاك المفضلة أثناء محاولتك النوم، فإن هذا الراديو المزود بساعة يمتلك كل ما تحتاج إليه.