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MCD177/98
نظرًا لأن Dolby الرقمي، الذي يعد أعلى مقاييس الصوت متعدد القنوات على مستوى العالم، يستخدم الطريقة الطبيعية لأذن الإنسان في معالجة الصوت، فإنك ستحصل على تجربة رائعة من حيث جودة الصوت المحيط مع لمحة واقعية وطبيعية.
يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.
تتضمن الكثير من الساعات مجموعة متنوعة من خيارات التنبيه. ولكن راديو Philips المزود بساعة يقوم بإيقاظك على صوت الراديو أو صافرة المنبه التقليدية. ويسمح لك مؤقت النوم ببرمجة المدة الزمنية المطلوبة ليتم تشغيل الموسيقى طوال المدة التي عادةً ما تستغرقها حتى تخلد إلى النوم. وبصرف النظر عما تحتاجه من ساعة المنبه وسواء أكان ذلك صافرة الصباح التي يصدر عنها رنين ثابت أو الاستماع إلى موسيقاك المفضلة أثناء محاولتك النوم، فإن هذا الراديو المزود بساعة يمتلك كل ما تحتاج إليه.
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