بطانات أذن مسامية فاخرة وإسفنج ذاكرة للملاءمة المثالية

تم اختيار المواد المستخدمة في Fidelio M1 بعناية لضمان الراحة التامة عند استخدامها لفترات طويلة والتأكد من حصولك على أداء صوت محسّن. ولقد تم تصميم سمّاعات الأذن المسامية الفاخرة باستخدام إسفنج الذاكرة للحصول على أفضل ملاءمة مريحة مثالية. إذ لا يقوم الإسفنج فقط بالتكيف مع شكل أذنك تمامًا، إلا أنه يقوم بحبس أصوات الجهير بالداخل فيما يتم عزل الضوضاء المحيطة. ولقد تم تصميم ذلك مع البطانة الخارجية - باستخدام نسبة متوازنة من القماش والجلد - لتقليل الضغط على سطح الأذن وارتفاع الحرارة، حتى تتمتع M1 بملمس ومظهر رائعين.