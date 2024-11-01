M1/00
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ميكروفون داخلي مع زر التقاط وحقيبة صغيرة مضمنة
تتضمن المواد العالية الجودة الألومنيوم والجلود الناعمة
تم تصميم الإحكام الصوتي بشكل خاص ليبدو مثل قفل الشريط المضمن في غرفة داخلية للقضاء على أي تسرب صوتي غير ضروري والحفاظ على تفاصيل الصوت. وستكون النتيجة عبارة عن امتداد ممتاز للجهير.
تصميم هندسي صوتي مغلق للحصول على أفضل عزل للضوضاء.
يتضمن التصميم الهندسي الصوتي المغلق وجود نظام عاكس للجهير يضم سمّاعات للأذن مع فتحات تم تحديد موقعها بشكل استراتيجي. وتعمل هذه على تنظيم ضغط الهواء ضمن الغرفة الداخلية لتوفير بيئة مضبوطة للغشاء للحصول على أفضل استجابة للصوت. وبالعمل مع التقاط الإحكام الصوتي، يتم عزل كل تفاصيل الصوت الطبيعي ونقل جهير دقيق وديناميكي دون المساس بوضوح الصوت.
تم تصميم سمّاعات الأذن المزدوجة الطبقات الخاصة بـ M1 لتقليل الصدى والحد من الاهتزازات للحصول على صوت أصلي دقيق وواضح لتتمكن من سماع كل تفاصيل الصوت الممتعة. ويضمن الهيكل الصلب المؤلف من عدة طبقات، المتانة والراحة مما يجعل M1 رفيقًا مثاليًا للموسيقى لفترة طويلة من الوقت.
تم اختيار مشغّل كل سماعة بعناية تامة وضبطه واختباره قبل إقرانه لضمان الحصول على أفضل توازن طبيعي للصوت. وتستخدم وحدات التشغيل بقطر 40 مم مغناطيس النيوديميوم ذا الطاقة العالية لتوفير صوت حقيقي عالي الجودة في نطاق ديناميكي واسع، لتحصل حتى على أكثر التفاصيل دقة.
تم اختيار المواد المستخدمة في Fidelio M1 بعناية لضمان الراحة التامة عند استخدامها لفترات طويلة والتأكد من حصولك على أداء صوت محسّن. ولقد تم تصميم سمّاعات الأذن المسامية الفاخرة باستخدام إسفنج الذاكرة للحصول على أفضل ملاءمة مريحة مثالية. إذ لا يقوم الإسفنج فقط بالتكيف مع شكل أذنك تمامًا، إلا أنه يقوم بحبس أصوات الجهير بالداخل فيما يتم عزل الضوضاء المحيطة. ولقد تم تصميم ذلك مع البطانة الخارجية - باستخدام نسبة متوازنة من القماش والجلد - لتقليل الضغط على سطح الأذن وارتفاع الحرارة، حتى تتمتع M1 بملمس ومظهر رائعين.
سلك خالٍ من الأكسجين ومبطن بالقماش للحصول على إشارة عالية الجودة
تم اختبار السمّاعات بعناية للحصول على أفضل توازن للصوت.
تم إجراء بحث مكثف بالتعاون مع عشاق الموسيقى لمعرفة المزيد عن نوع الاستماع المفضل لديهم، أي على سبيل المثال، توازن خصائص الصوت التي يفضلونها. وبعد ذلك قام مهندسو الصوت لدينا بتعديل Fidelio M1 لترجمة جميع التفاصيل الدقيقة التي تؤثر على كيفية تمييز المستمعين للصوت، مثل كيفية عكس الأذن للصوت وكيفية تكرار صداه. ونتيجة لذلك، تم تصميم سمّاعات الرأس M1 لإنتاج صوت مقارب لصوت التسجيل الأصلي قدر الإمكان، بما في ذلك أنماط التسجيل الحالية.
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