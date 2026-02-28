ضمان لمدة عامين
GS510X1
حارسك الشخصي على الطريق
يساعدك مصباح GoSure 5101 من Philips على البقاء آمنًا على الطريق بفضل تنبيهات التوقف والانطلاق واكتشاف التصادم والتحذيرات حول تعب السائق.
تذكير التوقف والانطلاق
حماية لاكتشاف الاصطدام
تنبيه ذكي للسائق من الإجهاد
صور واضحة عالية الدقة
حتى لا تنسى أبدًا تشغيل الكاميرا، يبدأ GoSure 5101 من Philipsفي العمل تلقائيًا عند تشغيل المحرك. وبالمثل، يتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا عند إيقاف تشغيل المحرك. لذا، يمكنك دائمًا القفز في سيارتك، وأنت على يقين من أنك ستسجل رحلتك بأكملها بتفاصيل عالية الدقة وصورة تنبض بالحياة.
عندما تكون عالقًا في حركة المرور، من السهل أن يتشتت انتباهك وتفشل في ملاحظة أن السيارة التي أمامك تتحرك مرة أخرى. وبفضل المستشعرات المتقدمة وخوارزمية الإدراك المكاني، سيكتشف GS5101 من Philips الحركة وينبهك إلى حركة المرور أمامك. حيث يساعدك هذا على تجاوز الاختناقات المرورية بكفاءة وتجنب الحوادث المزعجة.
يكتشف GoSure 5101 من Philips، المزود بوحدة مستشعر G ذات الثلاثة محاور، الحركة ويطلق وضع تسجيل الطوارئ. أثناء التصادم الذي يتجاوز حدًا معينًا للقوة، سيقوم الجهاز بقفل مقطع الفيديو هذا، وحفظه في مجلد آمن لمنع استبداله.
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