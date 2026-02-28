يساعد تذكير التوقف والانطلاق على منع الحوادث المزعجة

عندما تكون عالقًا في حركة المرور، من السهل أن يتشتت انتباهك وتفشل في ملاحظة أن السيارة التي أمامك تتحرك مرة أخرى. وبفضل المستشعرات المتقدمة وخوارزمية الإدراك المكاني، سيكتشف GS5101 من Philips الحركة وينبهك إلى حركة المرور أمامك. حيث يساعدك هذا على تجاوز الاختناقات المرورية بكفاءة وتجنب الحوادث المزعجة.