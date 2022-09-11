أضئ الطريق أمامك مع مصباح LED
تم تصميم لمبات المصابيح الأمامية LED من Philips* لتوفير قيمة استثنائية، وإضاءة مريحة وأداء موثوق به. تعتبر هذه اللمبات ترقيات مثالية من تقنية الهالوجين إلى LED، فهي مصممة لتدوم طويلاً ولتركيبها بسهولة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أضئ الطريق أمامك مع مصباح LED
تم تصميم لمبات المصابيح الأمامية LED من Philips* لتوفير قيمة استثنائية، وإضاءة مريحة وأداء موثوق به. تعتبر هذه اللمبات ترقيات مثالية من تقنية الهالوجين إلى LED، فهي مصممة لتدوم طويلاً ولتركيبها بسهولة. إكتشف كلّ المميزات
أضئ الطريق أمامك مع مصباح LED
تم تصميم لمبات المصابيح الأمامية LED من Philips* لتوفير قيمة استثنائية، وإضاءة مريحة وأداء موثوق به. تعتبر هذه اللمبات ترقيات مثالية من تقنية الهالوجين إلى LED، فهي مصممة لتدوم طويلاً ولتركيبها بسهولة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أضئ الطريق أمامك مع مصباح LED
تم تصميم لمبات المصابيح الأمامية LED من Philips* لتوفير قيمة استثنائية، وإضاءة مريحة وأداء موثوق به. تعتبر هذه اللمبات ترقيات مثالية من تقنية الهالوجين إلى LED، فهي مصممة لتدوم طويلاً ولتركيبها بسهولة. إكتشف كلّ المميزات
تشتهر أضواء السيارات المتطورة تقنيًا من Philips في مجال السيارات، وقد حافظت على سمعتها لأكثر من 100 سنة. تم تصميم منتجات السيارات العالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة، ما يؤدي إلى معايير إنتاج عالية بشكل مستمر.
يشكل حجم لمبات LED المحسّن ميزة أساسية لأن بعض المصابيح قد تكون صغيرة جدًا. يناسب التصميم الصغير الحجم مجموعة أوسع من طرز الدراجات النارية ويمكن تركيبه بسهولة. أحدِث الفرق الذي تريده! اتبع دليل التعليمات المفصّلة هنا*** .
في حين أن بعض لمبات LED الأخرى قد تخيّب الآمال، وذلك عادةً لأن مستوى الإضاءة الخاص بها باللومن أو سطوعها قد يكون أقل في الظروف الحقيقية، توفّر لمبات Ultinon Pro3022 من Philips أداءً قويًا وضوءًا ذا جودة عالية. علاوة على ذلك، يسمح لك شعاعها المتجانس بالرؤية بوضوح أكبر من دون إبهار السائقين الآخرين، كما تضمن إنارتها العالية إخراج ضوء متّسق أمام الدراجة النارية. للحصول على شعاع أمامي جيد، من المهم وضع لمبات LED بطريقة صحيحة في وحدة المصباح الأمامي. لذا، لا تقم بتجاهل مواضع اللمبات، بل خُذ وقتك وقم بذلك بالشكل الصحيح.
يتميز ضوء LED الأيمن بجودته العالية وبأنه يدوم وقتًا أطول. وتتمتع لمبات Ultinon Pro3022 من Philips بتصميم متين مع نظام تبريد فعال يعمل على إبعاد الحرارة عن المكونات الحساسة في المصباح. وهو يدوم مدة تصل إلى 1500 ساعة، أي أكثر بمقدار أربع مرات من لمبات الهالوجين التي يحلّ محلها**.
للحصول على مظهر عصري بضوء أبيض هادئ، قم بترقية المصابيح الأمامية لدارجتك النارية باستخدام لمبة Ultinon Pro3022 LED من Philips. تأتي هذه اللمبة الفائقة مزوّدة برقاقات LED قوية بحرارة لون تبلغ 6000 كلفن، وتم تصميمها لتوفير أعلى مستوى من الراحة أثناء القيادة. اكتشف العقبات بشكل أسرع واستمتع بالقيادة بثقة أكبر من دون إبهار السائقين الآخرين. وتمتع بالأداء الفائق والأناقة مع لمبات Ultinon Pro3022 LED من Philips.
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