رؤية محسنة

في حين أن بعض لمبات LED الأخرى قد تخيّب الآمال، وذلك عادةً لأن مستوى الإضاءة الخاص بها باللومن أو سطوعها قد يكون أقل في الظروف الحقيقية، توفّر لمبات Ultinon Pro3022 من Philips أداءً قويًا وضوءًا ذا جودة عالية. علاوة على ذلك، يسمح لك شعاعها المتجانس بالرؤية بوضوح أكبر من دون إبهار السائقين الآخرين، كما تضمن إنارتها العالية إخراج ضوء متّسق أمام الدراجة النارية. للحصول على شعاع أمامي جيد، من المهم وضع لمبات LED بطريقة صحيحة في وحدة المصباح الأمامي. لذا، لا تقم بتجاهل مواضع اللمبات، بل خُذ وقتك وقم بذلك بالشكل الصحيح.