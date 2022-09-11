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Ultinon Pro3022

لمبة المصابيح الأمامية LED للدراجات النارية

LUM11636U3022X1
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    Ultinon Pro3022 لمبة المصابيح الأمامية LED للدراجات النارية

    LUM11636U3022X1

    أضئ الطريق أمامك مع مصباح LED

    تم تصميم لمبات المصابيح الأمامية LED من Philips* لتوفير قيمة استثنائية، وإضاءة مريحة وأداء موثوق به. تعتبر هذه اللمبات ترقيات مثالية من تقنية الهالوجين إلى LED، فهي مصممة لتدوم طويلاً ولتركيبها بسهولة. إكتشف كلّ المميزات

    Ultinon Pro3022 لمبة المصابيح الأمامية LED للدراجات النارية

    أضئ الطريق أمامك مع مصباح LED

    تم تصميم لمبات المصابيح الأمامية LED من Philips* لتوفير قيمة استثنائية، وإضاءة مريحة وأداء موثوق به. تعتبر هذه اللمبات ترقيات مثالية من تقنية الهالوجين إلى LED، فهي مصممة لتدوم طويلاً ولتركيبها بسهولة. إكتشف كلّ المميزات

    أضئ الطريق أمامك مع مصباح LED

    تم تصميم لمبات المصابيح الأمامية LED من Philips* لتوفير قيمة استثنائية، وإضاءة مريحة وأداء موثوق به. تعتبر هذه اللمبات ترقيات مثالية من تقنية الهالوجين إلى LED، فهي مصممة لتدوم طويلاً ولتركيبها بسهولة. إكتشف كلّ المميزات

    Ultinon Pro3022 لمبة المصابيح الأمامية LED للدراجات النارية

    أضئ الطريق أمامك مع مصباح LED

    تم تصميم لمبات المصابيح الأمامية LED من Philips* لتوفير قيمة استثنائية، وإضاءة مريحة وأداء موثوق به. تعتبر هذه اللمبات ترقيات مثالية من تقنية الهالوجين إلى LED، فهي مصممة لتدوم طويلاً ولتركيبها بسهولة. إكتشف كلّ المميزات

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      ضوء LED أنيق وسهل التركيب

      • ضوء أبيض هادئ بحرارة لون 6000 كلفن
      • لمبات LED تدوم لوقت أطول
      • تصميم صغير ومتكامل
      • HL [~HS1]، الاستخدام على الطرقات الوعرة

      ضَع ثقتك في العلامة التجارية - جودة Philips الموثوق بها

      تشتهر أضواء السيارات المتطورة تقنيًا من Philips في مجال السيارات، وقد حافظت على سمعتها لأكثر من 100 سنة. تم تصميم منتجات السيارات العالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة، ما يؤدي إلى معايير إنتاج عالية بشكل مستمر.

      سهولة التثبيت

      يشكل حجم لمبات LED المحسّن ميزة أساسية لأن بعض المصابيح قد تكون صغيرة جدًا. يناسب التصميم الصغير الحجم مجموعة أوسع من طرز الدراجات النارية ويمكن تركيبه بسهولة. أحدِث الفرق الذي تريده! اتبع دليل التعليمات المفصّلة هنا*** .

      رؤية محسنة

      في حين أن بعض لمبات LED الأخرى قد تخيّب الآمال، وذلك عادةً لأن مستوى الإضاءة الخاص بها باللومن أو سطوعها قد يكون أقل في الظروف الحقيقية، توفّر لمبات Ultinon Pro3022 من Philips أداءً قويًا وضوءًا ذا جودة عالية. علاوة على ذلك، يسمح لك شعاعها المتجانس بالرؤية بوضوح أكبر من دون إبهار السائقين الآخرين، كما تضمن إنارتها العالية إخراج ضوء متّسق أمام الدراجة النارية. للحصول على شعاع أمامي جيد، من المهم وضع لمبات LED بطريقة صحيحة في وحدة المصباح الأمامي. لذا، لا تقم بتجاهل مواضع اللمبات، بل خُذ وقتك وقم بذلك بالشكل الصحيح.

      لمبات تدوم طويلاً

      يتميز ضوء LED الأيمن بجودته العالية وبأنه يدوم وقتًا أطول. وتتمتع لمبات Ultinon Pro3022 من Philips بتصميم متين مع نظام تبريد فعال يعمل على إبعاد الحرارة عن المكونات الحساسة في المصباح. وهو يدوم مدة تصل إلى 1500 ساعة، أي أكثر بمقدار أربع مرات من لمبات الهالوجين التي يحلّ محلها**.

      ضوء أبيض هادئ ذو جودة عالية

      للحصول على مظهر عصري بضوء أبيض هادئ، قم بترقية المصابيح الأمامية لدارجتك النارية باستخدام لمبة Ultinon Pro3022 LED من Philips. تأتي هذه اللمبة الفائقة مزوّدة برقاقات LED قوية بحرارة لون تبلغ 6000 كلفن، وتم تصميمها لتوفير أعلى مستوى من الراحة أثناء القيادة. اكتشف العقبات بشكل أسرع واستمتع بالقيادة بثقة أكبر من دون إبهار السائقين الآخرين. وتمتع بالأداء الفائق والأناقة مع لمبات Ultinon Pro3022 LED من Philips.

      المواصفات التقنية

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        حتى 1500 ساعة

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        6000 كلفن
        لومن
        500

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        ضوء أبيض أنيق
        أبرز ما في المنتج
        ضوء LED ساطع وسهل التركيب

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        11636U3022X1
        رمز الطلب
        02007994

      • بيانات العلبة

        نوع العلبة
        X1
        EAN1
        8719018020079
        EAN3
        8719018020086

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        4
        كمية الحزمة
        1

      • وصف المنتج

        التقنية
        LED
        تطبيق
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        تصديق ECE
        لا، الاستخدام على الطرقات الوعرة فقط
        التعيين
        HL [~ HS1]‎
        القاعدة
        PX43t
        نوع
        HL [~ HS1]‎
        المجموعة
        Ultinon Pro3022

      • الخصائص الكهربائية

        القدرة الكهربائية بالواط
        6  واط
        فولتية
        12 فولت

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          • يقع على مسؤوليتك وحدك ضمان توافق استخدام أضواء LED المعدلة مع متطلبات القوانين المحلية. ولا يُسمح باستخدام المصابيح على الطرقات العامة.
          • *تفضّل بزيارة Philips.com/LED-bulbs
          • **تفضّل بزيارة Philips.com/AutomotiveSupport للمزيد من التفاصيل

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