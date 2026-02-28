ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
LR6P12B/40
لللأجهزة المستهلك لكمية كبيرة من الطاقة
تتطلب المنتجات الإلكترونية اليوم، مثل الألعاب الإلكترونية وأجهزة الصوت المحمولة، كمية طاقة أكثر من أي وقت مضى. حافظ على تشغيلها لمدة أطول مع البطاريات القلوية PowerLife.
AA
بطارية قلويّة
تضمن التقنية القلوية تشغيل الأجهزة المستهلكة لكمية كبيرة من الطاقة.
نضمن أن بطاريات Philips هذه خالية من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق والرصاص.
توفر Philips مجموعة كاملة تضم معظم أنواع البطاريات الشائعة الاستخدام (AA، و AAA، و C، و D، و9 فولت) في مجموعات تغليف متنوعة لتناسب احتياجاتك.
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