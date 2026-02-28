يشير النطاق الكامل إلى أن مجموعة من البطاريات تناسب كل الاحتياجات

توفر Philips مجموعة كاملة تضم معظم أنواع البطاريات الشائعة الاستخدام (AA، و AAA، و C، و D، و9 فولت) في مجموعات تغليف متنوعة لتناسب احتياجاتك.