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Power Alkalineالبطارية

LR03P8BP/40

لللأجهزة المستهلك لكمية كبيرة من الطاقة

تتطلّب المنتجات الإلكترونية اليوم، مثل الألعاب الإلكترونية وأجهزة الصوت المحمولة، كمية من الطاقة أكثر من أي وقت مضى. فلا تبخل عليها واستمر في تشغيلها لفترة أطول مع بطاريات Power Alkaline من Philips.

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لللأجهزة المستهلك لكمية كبيرة من الطاقة

  • AAA

  • بطارية قلويّة

تُعتبر التقنية القلوية مثالية للأجهزة المتطلبة لكمية كبيرة من الطاقة

تضمن التقنية القلوية تشغيل الأجهزة المستهلكة لكمية كبيرة من الطاقة.

تحتوي البطاريات القلوية Philips Alkaline على 0% من الكادميوم والزئبق والرصاص

نضمن أن بطاريات Philips هذه خالية من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق والرصاص.

يشير النطاق الكامل إلى أن مجموعة من البطاريات تناسب كل الاحتياجات

توفر Philips مجموعة كاملة تضم معظم أنواع البطاريات الشائعة الاستخدام (AA، و AAA، و C، و D، و9 فولت) في مجموعات تغليف متنوعة لتناسب احتياجاتك.

المواصفات التقنية

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