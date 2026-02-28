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البطارية

LR03E4B/40

طاقة فائقة للأجهزة التي تستنزف الطاقة إلى حد كبير

عندما تريد الحصول على أفضل المنتجات، لا تقبل إلا بالبطاريات القلوية العالية الأداء. فهي مثالية لأجهزتك التي تستهلك الكثير من الطاقة.

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طاقة فائقة للأجهزة التي تستنزف الطاقة إلى حد كبير

  • AAA

  • بطارية قلوية عالية الأداء

تظل البطارية صالحة للاستخدام لمدة تصل إلى 5 سنوات

تفقد جميع البطاريات طاقة أثناء عدم استخدامها. ونحن نضمن أن هذه البطارية ستحتفظ بنسبة 80% من طاقتها الأولية على الأقل قبل بدء استخدامها.

طاقة إضافية بنسبة 129% مقارنة بالمستوى القياسي في الصناعة

تتميّز البطاريات القلوية العالية الأداء AAA من Philips بطاقة إضافية بنسبة 129% مقارنة بالمستوى القياسي في الصناعة

تحتوي البطاريات القلوية Philips Alkaline على 0% من الكادميوم والزئبق والرصاص

نضمن أن بطاريات Philips هذه خالية من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق والرصاص.

المواصفات التقنية

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