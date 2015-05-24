HX9042/07
تنظيف أعمق للثة صحية أكثر
أصبح تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها أسهل بكثير من أي وقت مضى. يتميّز رأس فرشاة AdaptiveClean بمستوى ملامسة أكبر مع السطح بـ 4 مرات* وبقدرة امتصاص أي ضغط زائد ناجم عن التنظيف بواسطة الفرشاة. فكيفما استخدمت الفرشاة، ستحصل على عملية تنظيف عميقة بالفعل ولطيفة على اللثة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إن رأس الفرشاة AdaptiveClean هو رأس فرشاة الأسنان الكهربائية الوحيد القادر على اتباع شكل أسنانك ولثتك الفريد. تتميّز شعيرات رأس الفرشاة بقدرتها على التكيّف مع سطح كل سن، بفضل جوانبها المطاطية الطرية والمرنة. استمتع بمستوى ملامسة أكبر مع السطح يصل إلى 4 مرات* وإزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 10 مرات** على طول خط اللثة وبين الأسنان. وستحصل على تنظيف عميق ولطيف على اللثة في الوقت نفسه حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
استمتع بتنظيف عميق ولطيف في الوقت نفسه بفضل رأس الفرشاة AdaptiveClean. فبينما تتحرك فرشاة الأسنان بتقنية الاهتزازات الصوتية على طول خط اللثة، تقوم الجوانب المرنة لرأس الفرشاة وشعيراته بامتصاص أي ضغط زائد قد تتسببه، وذلك لحماية النسيج الناعم حول لثتك حتى عند استخدام الفرشاة بقوة.
احصل على عملية التنظيف الأعمق لدينا بفضل رأس الفرشاة الأكثر ابتكارًا الذي نقدّمه. يتميّز رأس الفرشاة AdaptiveClean بشكل مرن، لإزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 10 مرات في المناطق التي يصعب الوصول إليها. أما حركة رأس الفرشاة فمصممة خصيصًا لتحسين آلية التنظيف الديناميكية لفرشاة الأسنان بتقنية الاهتزازات الصوتية من Philips. فكيفما استخدمت الفرشاة ستحصل على عملية تنظيف استثنائية يمكنك رؤيتها والشعور بها.
تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.
يمكن تثبيت رأس الفرشاة هذا على مقبض الفرشاة وفكّه لملاءمة محكمة وعملية صيانة وتنظيف سهلة. وهو يتلاءم مع كل مقابض فراشي الأسنان Sonicare من Philips باستثناء PowerUp Battery وEssence.
على غرار كل رؤوس فراشي الأسنان Sonicare الأصلية من Philips، يعتبر استخدام رأس الفرشاة هذا آمنًا على الأسنان واللثة. فتم اختبار جودة كل رأس فرشاة لتوفير أداء استثنائي وفترة استخدام طويلة.
قد لا يكون الأمر واضحًا من النظرة الأولى، ولكن رؤوس فراشي الأسنان تفقد صلابتها وجودتها بعد أشهر من الاستخدام العادي. لذلك، يتغيّر لون شعيرات التذكير الأزرق تدريجيًا إلى اللون الأبيض، ليعلمك بأنه حان وقت استبدال رأس الفرشاة. للحصول على نتائج مثالية، استبدل الرأس كل ثلاثة أشهر.
التصميم واللون الخارجي
التوافق
العناصر المضمنة
الجودة والأداء
الفوائد الصحية
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.