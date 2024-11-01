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    Sonicare FlexCare فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6902/02

    تنظيف متقن

    تكنولوجيا مبتكرة لتوفير نتائج أفضل. والآن ثمة طريقة مضمونة لتعزيز صحة الفم ألا وهيPhilips Sonicare FlexCare الجديدة التي تتلاءم مع احتياجاتك المتعلقة بالعناية بالفم.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Sonicare FlexCare فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

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    مراجعة كل FlexCare

    تنظيف متقن

    • 3 أوضاع
    • رأسان للفرشاة
    إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

    إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

    تتميّز فرشاة الأسنان الكهربائية Philips Sonicare بإجراء ديناميكي وفريد للوصول بلطف وفعالية إلى الأماكن العميقة بين الأسنان وعلى طول خط اللثة.

    أسنان أكثر بياضًا بشكل طبيعي بفضل تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة

    أسنان أكثر بياضًا بشكل طبيعي بفضل تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة

    أثبتت آلية التنظيف الديناميكي لفرشاة الأسنان هذه مع اتصالها المباشر والواسع مع كل سنّ قدرتها على إزالة البقع اليومية لمساعدتك في الحفاظ على بياض أسنانك الطبيعي.

    تحسين صحة اللثّة في أسبوعين فقط

    تحسين صحة اللثّة في أسبوعين فقط

    توفّر فراشي الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips تنظيفًا مثاليًا بين الأسنان وعلى طول خط اللثة للاستمتاع بلثة صحية أكثر في غضون أسبوعَين فقط.

    مؤقت لمدة دقيقتين لضمان وقت تنظيف الأسنان الموصى به

    مؤقت لمدة دقيقتين لضمان وقت تنظيف الأسنان الموصى به

    يساعد المؤقت لمدة دقيقتين الموجود على فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips على تخصيص وقت تنظيف الأسنان الموصى به من قبل أطباء الأسنان

    مؤقت Quadpacer بفواصل زمنية يحث على تنظيف الأسنان بشكل دقيق

    مؤقت Quadpacer بفواصل زمنية يحث على تنظيف الأسنان بشكل دقيق

    موقت بفواصل زمنية من 30 ثانية يشير إلى إتمام تنظيف ربع مساحة الفم في كل مرة وينبهك إلى مواصلة التنظيف لتحقيق عملية تنظيف متناسقة بشكل أكبر

    برنامج سهل للمبتدئين للتأقلم مع تجربة Sonicare

    برنامج سهل للمبتدئين للتأقلم مع تجربة Sonicare

    تزيد الطاقة بلطف خلال أول 14 مرة استخدام للتأقلم مع تجربة فرشاة أسنان Philips Sonicare الكهربائية

    فرشاة الأسنان Sonicare من Philips تساعد على تبييض الأسنان

    فرشاة الأسنان Sonicare من Philips تساعد على تبييض الأسنان

    تساعد فرشاة الأسنان الكهربائية هذه Sonicare من Philips في إزالة البقع عن أسنانك وتخفيفها للاستمتاع بابتسامة أكثر إشراقًا.

    تزيل كمية من اللويحات السنية تصل إلى ضعفي الكمية التي تزيلها فرشاة الأسنان اليدوية

    تزيل كمية من اللويحات السنية تصل إلى ضعفي الكمية التي تزيلها فرشاة الأسنان اليدوية

    تزيل تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة كمية من اللويحات تصل إلى ضعفي الكمية التي تزيلها فرشاة الأسنان العادية.

    وضع اللثة الحساسة: تنظيف لطيف على الأسنان واللثة

    وضع اللثة الحساسة: تنظيف لطيف على الأسنان واللثة

    فرشاة أسنان Sonicare من Philips مع وضع اللثة الحساسة: تنظيف لطيف ولكن دقيق للثة الحساسة

    آلية تنظيف ديناميكية تدفع السائل بين الأسنان

    آلية تنظيف ديناميكية تدفع السائل بين الأسنان

    تتميّز فرشاة الأسنان الكهربائية من Sonicare بإجراء تنظيف ديناميكي وفريد للوصول بلطف وفعالية إلى الأماكن العميقة بين الأسنان وعلى طول خط اللثة.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      الفولتية
      110-220 فولت

    • المواصفات الفنية

      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      ما يصل إلى أسبوعين
      البطارية
      قابلة للشحن
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أبيض وأخضر

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • سهولة الاستخدام

      نظام رأس الفرشاة
      رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
      المقبض
      • تصميم مريح
      • مقبض مطاطي لسهولة الإمساك
      مؤشر مستوى البطارية
      يشير الضوء إلى حالة البطارية
      وقت تنظيف الأسنان
      ما يصل إلى أسبوعين

    • العناصر المضمنة

      المقابض
      1 FlexCare
      رؤوس الفرشاة
      • 1 ProResults قياسي
      • 1 ProResults صغير
      حقيبة للسفر
      1 طري
      الشاحن
      1
      مُعقِّم بالأشعة فوق البنفسجية
      لا

    • أداء التنظيف

      الأداء
      إزالة حتى 83% من اللويحات السنية في المناطق التي يصعب الوصول إليها
      الفوائد الصحية
      تساعد في تحسين صحة اللثة
      السرعة
      تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة
      المؤقت
      Quadpacer وSmarTimer
      فوائد التبييض
      لتبييض الأسنان لغاية درجتَين

    • الأوضاع

      التنظيف
      من أجل تنظيف يومي استثنائي
      التدليك
      تدليك منعش
      حساسة
      تنظيف لطيف على الأسنان واللثة
      وضعان لعادات التنظيف اليومية
      Go Care وMax Care

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