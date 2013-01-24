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Philips Sonicare Sensitive

رأسا فرشاة أسنان صغيران بتقنية الاهتزازات الصوتية

HX6082/07
Sonicare
التصنيف الإجمالي / 5
Sonicare
  • تنظيف للأسنان واللثة فائقة الحساسية. راحة ونعومة فائقتان. تنظيف للأسنان واللثة فائقة الحساسية. راحة ونعومة فائقتان. تنظيف للأسنان واللثة فائقة الحساسية. راحة ونعومة فائقتان.
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    Philips Sonicare Sensitive رأسا فرشاة أسنان صغيران بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6082/07
    التصنيف الإجمالي / 5

    تنظيف للأسنان واللثة فائقة الحساسية. راحة ونعومة فائقتان.

    يعتبر رأس فرشاة Sonicare Sensitive من Philips مثاليًا للأشخاص الذين يريدون التخلص من الآلام الناتجة عن الأسنان واللثة الحساسة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare Sensitive رأسا فرشاة أسنان صغيران بتقنية الاهتزازات الصوتية

    تنظيف للأسنان واللثة فائقة الحساسية. راحة ونعومة فائقتان.

    يعتبر رأس فرشاة Sonicare Sensitive من Philips مثاليًا للأشخاص الذين يريدون التخلص من الآلام الناتجة عن الأسنان واللثة الحساسة. إكتشف كلّ المميزات

    تنظيف للأسنان واللثة فائقة الحساسية. راحة ونعومة فائقتان.

    يعتبر رأس فرشاة Sonicare Sensitive من Philips مثاليًا للأشخاص الذين يريدون التخلص من الآلام الناتجة عن الأسنان واللثة الحساسة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare Sensitive رأسا فرشاة أسنان صغيران بتقنية الاهتزازات الصوتية

    تنظيف للأسنان واللثة فائقة الحساسية. راحة ونعومة فائقتان.

    يعتبر رأس فرشاة Sonicare Sensitive من Philips مثاليًا للأشخاص الذين يريدون التخلص من الآلام الناتجة عن الأسنان واللثة الحساسة. إكتشف كلّ المميزات

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      تنظيف للأسنان واللثة فائقة الحساسية. راحة ونعومة فائقتان.

      تنظيف فائق للأسنان واللثة الحساسة

      • 2 قمع وصمام
      • حجم صغير
      • تثبيت
      • للأسنان واللثة الحساسة
      تصميم مبتكر للشعيرات يضمن إزالة البلاك بلطف

      تصميم مبتكر للشعيرات يضمن إزالة البلاك بلطف

      يتميّز رأس فرشاة الأسنان Sonicare هذا من Philips بشعيرات ناعمة جدًا لتنظيف لطيف وفعال. كذلك، يتميّز بأطراف خاصة لتلطيف الحركة على الأسنان وضمان عملية تنظيف ألطف باستخدام الفرشاة. وهو متوفر أيضًا بحجم أصغر لتنظيف دقيق.

      إزالة كمية أكبر من البلاك مقارنةً بفرشاة الأسنان اليدوية

      إزالة كمية أكبر من البلاك مقارنةً بفرشاة الأسنان اليدوية

      إن رأس فرشاة الأسنان Sonicare Sensitive من Philips مثبّت سريريًا لقدرته الفائقة على إزالة البلاك مقارنةً بفرشاة الأسنان اليدوية.

      تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

      تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

      تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.

      يعمل مع أي فرشاة أسنان Sonicare قابلة للتثبيت من Philips

      يعمل مع أي فرشاة أسنان Sonicare قابلة للتثبيت من Philips

      يمكن تثبيت رأس الفرشاة هذا على مقبض الفرشاة وفكّه لملاءمة محكمة وعملية صيانة وتنظيف سهلة. وهو يتلاءم مع كل مقابض فراشي الأسنان Sonicare من Philips باستثناء PowerUp Battery وEssence.

      جزء من روتين يومي أفضل للعناية بصحة الفم

      جزء من روتين يومي أفضل للعناية بصحة الفم

      على غرار كل رؤوس فراشي الأسنان Sonicare الأصلية من Philips، يعتبر استخدام رأس الفرشاة هذا آمنًا على الأسنان واللثة. فتم اختبار جودة كل رأس فرشاة لتوفير أداء استثنائي وفترة استخدام طويلة.

      شعيرات تذكير لضمان عملية التنظيف الأكثر فعالية

      شعيرات تذكير لضمان عملية التنظيف الأكثر فعالية

      قد لا يكون الأمر واضحًا من النظرة الأولى، ولكن رؤوس فراشي الأسنان تفقد صلابتها وجودتها بعد أشهر من الاستخدام العادي. لذلك، يتغيّر لون شعيرات التذكير الأزرق تدريجيًا إلى اللون الأبيض، ليعلمك بأنه حان وقت استبدال رأس الفرشاة. للحصول على نتائج مثالية، استبدل الرأس كل ثلاثة أشهر.

      المواصفات التقنية

      • العناصر المرفقة

        رؤوس الفرشاة
        رأسان Sensitive بحجم صغير

      • التوافق

        نظام رؤوس الفرشاة
        تثبيت
        مناسب لهذه الطرازات
        • سلسلتان للتحكم باللُويحة السنية
        • 3 سلسلات للعناية بصحة اللثة
        • DiamondClean
        • EasyClean
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare+‎
        • للأطفال
        • HealthyWhite

      • التصميم واللون الخارجي

        درجة صلابة الشعيرات
        ناعمة جدًا
        اللون
        باللون الأبيض
        شعيرات التذكير
        يتغير لون الشعيرات الأزرق تدريجيًا
        الحجم
        صغيرة الحجم

      • الفوائد الصحية

        إزالة البلاك
        المساعدة على إزالة البلاك

      • الجودة والأداء

        استبدال
        كل 3 أشهر
        تم اختبارها
        لأعلى مستوى من الاستخدام

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